SRBIJA DOBILA JEDNU OD NAJMODERNIJIH FABRIKA: Vučić isprobao najmoderniju tehnologiju za pravljenje pasoša

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da smo danas dobili u Staroj Pazovi jednu od najboljih fabrika u svetu, nemačke kompanije Milbauer, za proizvodnju biometrijskih dokumenata uz primenu veštačke inteligencije i najavio da ćemo verovatno za dve godine imati najmodernije pasoše.

Foto: Novosti

Vučić je u novoj fabrici isprobao najmoderniju tehnologiju za pravljenje pasoša i drugih dokumenta.

- Oni ih zovu Milbauer kiosci, vi dođete pred neku mašinu, ona ima kao neko crevo, podiže se gore-dole da vas uslika kad treba, uradite pasoš, završite u najkraćem mogućem roku, sami završavate sve, ne morate nikog ništa da pitate. Radićemo i imaćemo verovatno nove najmodernije pasoše za dve godine, tako da moramo da se pripremimo za taj proces, da uradimo sve što je potrebno - rekao je Vučić tokom obilaska fabrike sa rukovodstvom kompanije i ambasadorkom Nemačke Anke Konrad.

Vučić je rekao da ćemo preko tih mašina moći da sprovedemo tu vrstu digitalizacije i unapređenja kako bismo koristiti veštačku inteligenciju za sve vrste dokumenata.

- Za vozačke dozvole, lične karte, poreske prijave, prijave za APR i sve ostalo, nešto što mnogo znači za razvoj i napredak životnog standarda građana. Dakle, sve što izdaje MUP i dozvole za oružje i sve ostalo. I sve ćete to moći bukvalno sami, na najbrži mogući način, a ne da čekate i da gubite po godinu dana - rekao je predsednik.

Vučić je istakao da sve može da se završi za samo dva minuta i da dobijete dokument.

- Tako da gledamo da to za godinu dana već instaliramo. Ono što je za nas još važno to je oko Ekspa, imaćemo E-vize za veliki deo stranaca. Onaj ko dođe na Ekspo pokaže telefon, ima tu E-vizu, uđe unutra, ima time dozvolu i za javni transport, automobilski, vazdušni saobraćaj, dakle, ima za pristaništa, za sve drugo što je potrebno, zato što nećemo moći sve da postignemo jer će nam svi državni organi biti zagušeni i moraćemo to da digitalizujemo kao što ćemo morati da radimo i digitalne pasoše. Već ga radi Novi Zeland, a uskoro i Velika Britanija i svi drugi rade na digitalnim pasošima - rekao je Vučić.

On je istakao da ćemo i mi morati da izdajemo digitalne pasoše, pored ovih koje izdajemo u papirnoj formi. Dodao je da je reč o bavarskoj tehnologiji koja je najbolja u svetu. Milbauer otvara drugu fabriku u Srbiji - Automation Innovation Center, a ceremonijom otvaranja obeležava početak rada najmodernije fabrike za proizvodnju biometrijskih dokumenata svih tipova, kao deo proširenja poslovanja susedne fabrike Milbauera. Nova fabrika imaće više od 150 zaposlenih, a vrednost investicije je veća od 20 miliona evra.