PETINA KOMPANIJA U EU KORISTI VEŠTAČKU INTELIGENCIJU: Ova zemlja je na čelu liste

PETINA kompanija u Evropskoj uniji koje imaju 10 ili više zaposlenih je ove godine koristilo tehnologije veštačke inteligencije (AI) u svom poslovanju, za 6,5 odsto više nego lane, a na čelu liste je Danska gde je veštačku inteligenciju primenjivalo čak 42 odsto anketiranih firmi.

Na drugom i trećem mestu su takođe zemlje severa Evrope, Finska sa udelom od 37,8 odsto i Švedska 35 odsto, objavio je danas Evrostat.

Nasuprot tome, najmanja primena AI registrovana je u Rumuniji 5,2 odsto, Poljskoj 8,4 odsto i Bugarskoj 8,5 odsto.

Gotovo sve zemlje EU zabeležile su porast u primeni veštačke inteligencije u odnosu na prethodnu godinu, a u ovoj statistici takođe prednjači Danska sa skokom od 14,5 odsto, slede Finska 13,5 odsto i Litvanija 12,5 odsto.

Najčešća primena veštačke inteligencije u preduzećima bila je analiza pisanog jezika, koja se odnosi na 11,8 odsto slučajeva.

Sledeći po učestalosti su generisanje slika, videa i zvuka 9,5 odsto, generisanje teksta i govora (text-to-speech i sintetetički glasovi) 8,8 odsto, pretvaranje govora u tekst (speech-to-text) 7,2 odsto.

U odnosu na 2024. godinu, najbrže je rasla upotreba AI za analizu pisanog jezika, za 4,9 odsto, a zatim za generisanje teksta i govora, za 3,4 odsto, navodi se na veb stranici Evrostata.

