"ZA SAMO 7 GODINA SA 50 NA 716 ZAPOSLENIH": Vučić obišao fabriku za proizvodnju elektronskih elemenata Integrated Micro-Electronics (VIDEO)
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obišao je fabriku za proizvodnju elektronskih elemenata Integrated Micro-Electronics.
- Mi smo bili ovde 2018. godine, bilo je 50 ljudi, danas je 716 zaposlenih je sad. Da pomognemo subvencijama, da bi mogli da se prošire za još 300 ljudi. Za samo sedam godina, sa 50 ljudi, sad je 716 ljudi - rekao je predsednik.
Kaže da su pomogli kada su ljudi u Benetonu i Leoniju dobili otkaze.
- Njih 49 je dobilo posao ovde - rekao je Vučić i dodao da je ovo važna fabrika i važna investicija za Niš i za Srbiju.
- Čudesno ovo izgleda. Probajte da pomognete ljudima od Aleksinca do Bele Palanke - obratio se predsednik vlasniku.
Istakao je da je ovo za Niš jedna od tri najvažnije fabrike.
- Velika je hala, video sam kako izgleda i srećan sam zbog toga. Kada sam bio prvi put bila je jedna traka i 50 ljudi - kazao je.
