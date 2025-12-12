KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz skijanja, rukometa i košarke.
Petak
Rukomet, SP za žene 1/2 finale
Košarka, Evroliga
20.30 Virtus - Hapoel 1 (2,35)
Rukomet, SP za žene 1/2 finale
20.45 Norveška (-3,5) - Holandija 1 (1,44)
Subota
Skijanje, muški veleslalom, Val d'Izer
Ukupna kvota: 8,97
