KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

12. 12. 2025. u 12:26

ZA danas smo vam spremili predloge iz skijanja, rukometa i košarke.

Petak

Rukomet, SP za žene 1/2 finale

17.45 Francuska - Nemačka (+4,5)  2 (1,42)
Košarka, Evroliga
20.30 Virtus - Hapoel 1 (2,35)
Rukomet, SP za žene 1/2 finale
20.45 Norveška (-3,5) - Holandija 1 (1,44)

Subota

Skijanje, muški veleslalom, Val d'Izer

9.30 M. Odermat pobednik  (1,70)

Ukupna kvota: 8,97

