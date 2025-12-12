RASULO U HUMSKOJ ZBOG NJEGOVOG BRATA! A da li je i on ovim potezom odjavio Partizan?

PARTIZAN je na prvo mesto u Superligi Srbij, Crvena zvezda im gleda u leđ!

Ko bi to očekivao na početku sezone? Ali... Nema mira u Humskoj. Prezime Jovanović je ono koje se najčešće pominje i zbog njega je nastala tačka razdora između Predraga Mijatovića i Danka Lazovića.

Naime, vest da je Dušan Jovanović, sin nekadašnjeg reprezentativca Milana Laneta Jovanovića priključen prvom timu pred meč prošlonedeljni meč protiv Radničkog izazvalo je, prema pisanju pojedinih medija, negodovanje u omladinskoj školi i nezadovoljstvo pojedinih ljudi iz kluba.

Ubrzo je stigao i demant iz Humske, pa je Lanetov sin ipak ostao u omladincima. A onda nova bomba i opet prezime Jovanović, ovog puta Lazar koji je član Štutgarta, navodno je velika januarska želja Partizana. Talentovani krilni napadač koji je iz Vojvodine prešao u Crvenu zvezdu, a zatim se afirmisaio na pozajmici u OFK Beogradu, nije imao veliku minutažu u dosadašnjem toku sezone u Štutgartu. Odigrao je Lazar Jovanović tek pet mečeva i ukupno 50 minuta, a onda mu je trener nemačkog tima poverio mesto u startnoj postavi za okršaj u šestom kolu Lige Evrope protiv Makabija (4:1), kada je izašao iz igre u 74. minutu meča.

Nije Lazar Jovanović ima gol ili asistenciju na ovom meču, dobio je žuti karton u 30. minutu i ostavio je sasvim solidan utisak. Imao je tri udarca ka golu rivala, jedan uspešan dribling, izuzetno visok procenat tačnih dodavanja i polovinu dobijenih duela kako na zemlji, tako i u vazduhu. Sve to bi moglo da ukaže da se Jovanović nameće nemačkom timu pred januarski prelazni rok u kojem je delovalo da će mu se tražiti novi tim.

Da li će se to desiti i da li će Partizan uspeti da ga dobije na pozajmicu kao što je uspeo sa Jovanom Miloševićem, ostaje da se vidi. Crno-beli svakako imaju preporuku jer su u Humskoj razigrali nekadašnjeg napadača Vojvodine, koji je tokom tekuće sezone jedan od najboljih igrača u srpskom fudbalu.

