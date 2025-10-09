"NEMA POTREBE ZA IZAZIVANJEM PANIKE, NEMOJTE PRAVITI ZALIHE" Obraćanje iz NIS-a nakon uvođenja američkih sankcija (VIDEO)

DIREKTORKA Departmana za maloprodaju u kompaniji NIS Bojana Radojević obratila se jutros građanima nakon uvodeđenja sankcija.

Foto: Tanjug

- Želim da kažem da NIS kao odgovorna kompanija spremno je dočekala odluku o uvođenju sankcija i apspolutini prioritet u našem poslovanju jeste uredno snabdevanje domaćeg tržišta svim vrstama naftnih derivata i očuvanju energetske stabilnosti u zemlji.

Ona je dodala da su sve benzinske stanice stabdevene svim vrstama derivata i da ima dovoljne količine zaliha i sirove nafte za dalju proizvodnju.

- Apelujem na građane da nema potrebe za izazivanjem panike i da gube vreme čekajući u redovima. Nama se prodaja odvija kao i u redovnom režimu. Ne postoje nikakva ograničenja kada govorimo o količinama koje mogu da preuzmu, nema potrebe za stvaranjem zaliha, jer će snabdevanje biti uredno i u narednom periodu - rekla je Radojević.

Kaže da još funkcioniše plaćanje Visa i Masterkard karticama.

- Može da se desi da u toku dana bude prekid tog načina plaćanja - kaže ona.