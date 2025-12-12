SLEDI ONO NAJVAŽNIJE: Rukometašice Nemačke se plasirale u finale Svetskog prvenstva

RUKOMETAŠICE Nemačke prve su finalistkinje Svetskog prvenstva pošto su u polufinalu pobedile do večeras aktuelne plantearne šampionke Francuskinje rezulatom 29:23.

FOTO: Tanjug/AP/Peter Dejong

Antje Dol je predvodila Nemice do trijumfa sa devet golova, Viola Lohter i Emili Fogel su dale po pet.

Kod selekcije Francuske su se najviše istakle Lena Grandvo i Sara Buktit sa po pet golova.

Nemačka će u nedelju u finalu igrati protiv boljeg iz drugog polufinala u kojem se sastaju domaćin Holandija i Norveška.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju