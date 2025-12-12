Ostali sportovi

SLEDI ONO NAJVAŽNIJE: Rukometašice Nemačke se plasirale u finale Svetskog prvenstva

Танјуг

12. 12. 2025. u 19:53

RUKOMETAŠICE Nemačke prve su finalistkinje Svetskog prvenstva pošto su u polufinalu pobedile do večeras aktuelne plantearne šampionke Francuskinje rezulatom 29:23.

СЛЕДИ ОНО НАЈВАЖНИЈЕ: Рукометашице Немачке се пласирале у финале Светског првенства

FOTO: Tanjug/AP/Peter Dejong

Antje Dol je predvodila Nemice do trijumfa sa devet golova, Viola Lohter i Emili Fogel su dale po pet. 

Kod selekcije Francuske su se najviše istakle Lena Grandvo i Sara Buktit sa po pet golova. 

Nemačka će u nedelju u finalu igrati protiv boljeg iz drugog polufinala u kojem se sastaju domaćin Holandija i Norveška.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SVI VIDE 4 SLOVA, A NE VIDE KRST: Najčemerniji srpski greh po vladiki Nikolaju
Društvo

0 0

"SVI VIDE 4 SLOVA, A NE VIDE KRST": Najčemerniji srpski greh po vladiki Nikolaju

VLADIKA Nikolaj Velimirović rođen 1881. godine, u selu Lelić nedaleko od Valjeva. Njegovi roditelji, Dragomir i Katarina imali su devetoro dece od kojih su preživela samo dvojica sinova Nikolaj i Dušan, da bi i Dušan poginuo 1914. godine, a Nikolaj se zamonašio. Postao je jedan od najcenjenijih vladika, nije štedeo reči kada hvali naš narod, ali mu nije bilo strano ni da nam uputi po koju kritiku i ukaže na greške koje pravimo.

12. 12. 2025. u 16:23 >> 16:23

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?