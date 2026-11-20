IZVEŠTAJ SA BERZE: Pšenica odnela skoro polovinu prometa, poznata cena kukuruza i soje
NAJVEĆI udeo u ovonedeljnom prometu, na Produktnoj berzi u Novom Sadu imala je pšenica čineći 48 odsto ukupnog prometa, dok su cene primarnih ratarskih kultura zabeležile pad, navodi se u izveštaju te berze.
Tržište kukuruza karakterisala je smanjena aktivnost uz manji intenzitet učešća i kupaca i prodavaca, izuzev poslednjeg radnog dana kada je zabeleženo povećanje aktivnosti na obe strane.
Berzanski ugovori zaključeni su za kukuruz bez analize na aflatoksin u cenovnom opsegu od 20,20 do 20,80 dinara po kilogramu (din/kg) bez poreza na dodatu vrednost (PDV), a ponder cena iznosila je 20,69 dinara po kilogramu bez PDV-a pokazujući promenu od minus 0,14 u odnosu na prethodnu sedmicu.
Pšenicom se trgovalo u uskom cenovnom rasponu od 21,60 do 21,70 dinara za kilogram bez PDV-a, a prosečna cena bila je 21,63 dinara za kilogram bez PDV-a ili za 0,35 odsto manje u odnosu na prethodnu nedelju, preneo je Tanjug.
Iako je hlebno zrno imalo najveći udeo u ukupnom nedeljnom trgovanju, izražen raskorak u cenovnim očekivanjima kao i neusklađenost lokacija na kojima su iskazane ponuda i tražnja, ograničio je realizaciju većeg broja kupoprodajnih ugovora.
Tokom ovog perioda, trgovalo se i pšenicom sa nižim sadržajem proteina (min.9,1/9,4 odsto) i to po ceni od 21,50 dinara po kilogramu bez PDV-a.
Kod sojinog zrna, beležila se umerena aktivnost na strani tražnje, uz stabilan cenovni nivo, dok je sa druge strane, ponuda tokom većeg dela radne nedelje izostajala.
Ovom uljaricom trgovalo se na jedinstvenom cenovnom nivou od 62,50 dinara za kilogram bez PDV-a, uz obračun kvaliteta, a u odnosu na prethodna trgovanja, cena sojinog zrna zabeležila je pad od 0,79 odsto.
Na samom kraju radne nedelje došlo je do povećanja tražnje, pri čemu je cena u tražnji dostigla nivo do 63 dinara po kilogramu bez PDV-a, ali usled izostanka ponude nije došlo do sklapanja ugovora.
Veća ponuda u odnosu na tražnju beležila se kod stočnog ječma i trgovana cena iznosila je 20 dinara za kilogram bez PDV-a, a u odnosu na poslednji upoređujući podatak, cena ječma niža je za 2,35 odsto.
Veštačko đubrivo NPK 10:26:26 u pakovanju 25/1 prometovano je na paritetu CPT kupac, po ceni od 77,28 dinara po kilogramu bez PDV-a.
(BizPortal)
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