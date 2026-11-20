Crveno-beli gostuju u "Palau Blaugrani" (20.30).

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Košarkaši Crvene zvezde igraju meč 13. kola Evrolige protiv "starog dužnika", ekipe Barselone.

Katalonci su bili kobni za Beograđane u prethodnom plejinu, kada su zaustavili prošle sezone tim sa Malog Kalemegdana da se domogne top 8 faze.

Tim povodom, uoči dolaska Zvezde u Blaugranu, katalonski Sport je posvetio tekst Džordanu Nvori. Nekadašnji NBA as i svojevremeni član Milvoki Baksa je označen kao najveća pretnja za Barselonu. U tekstu stoji:

“Ako je Nadir Hifi bio označen kao najveća opasnost iz redova Pariza, što se na kraju i potvrdilo njegovom trojkom u završnici utakmice protiv Barselone, ovog petka u Palau Blaugranu stiže još jedan igrač sposoban da samostalno odluči utakmicu. Reč je o Nvori”, piše Sport.

Ističe se da “ima fizičke predispozicije, talenat, sposobnost da sam sebi kreira šut i, pre svega, poseban osećaj za postizanje poena kada utakmica postane neizvesna.”

Upozoravaju Barselonu da je Nvora igrač kojem se ne sme ostaviti “ni pola metra prostora, kao i da je konstantna pretnja za protivnike”. Podvukli su podatak da je Nvora prethodne sezone u Evroligi bio šesti najbolji strelac takmičenja, sa prosekom 16.9 po utakmici.

Aleks Nvora, otac Zvezdinog prvotimca, košarkaški trener i nekadašnji selektor Nigerija. Navodi se da je imao presudan uticaj na Džoranov razvoj, koji je imao odličnu NCAA karijeru, dok je u NBA ligi bio član šampionske generacije Milvokija 2021.

Nvora ima nigerijske korene, pa je igrao i za nacionalnu selekciju na Mundobasketu u Kini 2019. i Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine.

Prokomentarisali su dolazak Nvore u Evropu i loše premijerno iskustvo u Efesu. Posebno su naglasili i jednu izjavu sjajnog strelca.

- Čak ni finale NBA lige nije ni blizu tome - rekao je Nvora svojevremeno govoreći o atmosferi koja vlada u Beogradu.

Na kraju su iz "Sporta" zaključili:

“Nvora će biti jedan od najvažnijih zadataka košarkaša Barselone”, prenosi ovaj medij.

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