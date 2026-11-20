KOMPANIJA „Dunav osiguranje“ već decenijama drži lidersku poziciju na srpskom tržištu osiguranja.

Foto: Pakt studio

To potvrđuju odlični rezultati za prva tri kvartala 2026. godine i projekcija da će ova ova godina biti rekordna za ovu najveću nacionalnu osiguravajuću kuću.

Neto dobitak od 4,3 milijarde dinara već je za 39,8 odsto viši nego u istom periodu prethodne godine i za 15,2 odsto iznad plana. Sa ostvarenom bruto premijom od 38,6 milijardi dinara – za 2,6 odsto višom u odnosu na prvih devet meseci prethodne godine, Kompanija je očuvala tržišno učešće od 26,8 odsto. Prihodi od premije iznose 31,9 milijardi dinara, što je povećanje od 8,1 odsto.

Naročito je važno što ovakav rezultat ostvarujemo u uslovima povećanih rashoda gde likvidirane štete osiguranja i saosiguranja iznose 15,6 milijardi dinara, što je za 6,2 odsto više nego lane. Tehničke rezerve za buduće obaveze Kompanije po zaključenim polisama osiguranja obračunate su u iznosu od 57,4 milijarde dinara – za 6,6 odsto više nego u devetomesečnom periodu 2025.

Vrednost poslovne imovine „Dunav osiguranja“ na kraju septembra iznosi gotovo 90 milijardi dinara, od čega se 57,3 milijarde odnosi na investicionu aktivu koju karakteriše visok nivo sigurnosti.

Naime, preko 90 odsto portfelja čine državne hartije od vrednosti Republike Srbije, novčani depoziti i sredstva na tekućim računima, što obezbeđuje visoku likvidnost i mogućnost blagovremenog prilagođavanja investicionih pozicija u uslovima povećane nestabilnosti na domaćem i globalnom finansijskom tržištu.

Isplatili 1,89 milijardi dinara dividende akcionarima Redovna isplata dividendi akcionarima još jedna je potvrda snage Kompanije, ostvarene dobiti, te odgovornog upravljanja, čiji je cilj finansijska stabilnost „Dunava“ i očuvanje vrednosti za akcionare na duge staze. Akcionarima su 7. jula ove godine isplaćene dividende u ukupnom bruto iznosu od 1,89 milijardi dinara, od čega 1,45 milijardi Republici Srbiji kao vlasniku 76,70 odsto akcija Kompanije, 68,33 miliona dinara Akcionarskom fondu koji poseduje 3,61 odsto akcija i 372,69 miliona dinara ostalim akcionarima koji zajedno imaju 19,69 odsto akcija.

Za prvih devet meseci 2026. godine pozitivan finansijski rezultat investicionog portfelja iznosi 2,5 milijardi dinara i za 16,5 odsto veći je nego u istom periodu prethodne godine.

Stav Kompanije povodom negativnih objava u medijima



U negativnim medijskim i objavama na društvenim mrežama koje su ovih dana stavljene u žižu javnosti naneta je neprocenjiva šteta reputaciji i ugledu Kompanije„Dunav osiguranje“, najstarije srpske osiguravajuće kuće koja u oštroj tržišnoj utakmici na tržištu osiguranja ima vodeću poziciju i beleži najviše rezultate poslovanja u svojoj istoriji dugoj više od pola veka.

Smatramo nedopustivim da se tako ozbiljne tvrdnje o Kompaniji i njenim zaposlenima predstavljaju javnosti bez potpune provere činjenica i bez jasnog razgraničenja dokazanih činjenica od pretpostavki i interpretacija.

Navedene tvrdnje u ovim medijskim objavama negativan su signal našim osiguranicima kako u zemlji tako i regionu i šire, čije poverenje uživa Kompanija „Dunav osiguranje“ i njena kontrolisana društva, a što potvrđuju i međunarodne finansijske institucije povećanim rejtingom.

Posebno izražavamo zabrinutost zbog objavljivanja podataka koji se odnose na zaposlene u Kompaniji.

Tim objavama ugrožena su i prava pojedinaca na zaštitu podataka o ličnosti, koja se odnose na zaposlene u „Dunav osiguranju“, jer su njihovi lični podaci objavljeni u javnosti.

U negativnim medijskim i objavama na društvenim mrežama koje su ovih dana stavljene u žižu javnosti naneta je neprocenjiva šteta reputaciji i ugledu Kompanije„Dunav osiguranje“, najstarije srpske osiguravajuće kuće koja u oštroj tržišnoj utakmici na tržištu osiguranja ima vodeću poziciju i beleži najviše rezultate poslovanja u svojoj istoriji dugoj više od pola veka.

Smatramo nedopustivim da se tako ozbiljne tvrdnje o Kompaniji i njenim zaposlenima predstavljaju javnosti bez potpune provere činjenica i bez jasnog razgraničenja dokazanih činjenica od pretpostavki i interpretacija.

Navedene tvrdnje u ovim medijskim objavama negativan su signal našim osiguranicima kako u zemlji tako i regionu i šire, čije poverenje uživa Kompanija „Dunav osiguranje“ i njena kontrolisana društva, a što potvrđuju i međunarodne finansijske institucije povećanim rejtingom.

Posebno izražavamo zabrinutost zbog objavljivanja podataka koji se odnose na zaposlene u Kompaniji.

Tim objavama ugrožena su i prava pojedinaca na zaštitu podataka o ličnosti, koja se odnose na zaposlene u „Dunav osiguranju“, jer su njihovi lični podaci objavljeni u javnosti.







