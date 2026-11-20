REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje u 17 časova, navodeći da se na širem području Beograda u naredna dva sata očekuju povremena kiša i kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom.U centru Beograda upravo je počelo da grmi i seva. Počela je da pada i kiša.

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Kako je najavio RHMZ, do kraja dana biće umereno do potpuno oblačno u većem delu zemlje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, dok će se suvo vreme biti samo na krajnjem jugu naše zemlje.

Vetar slab i umeren južni i jugozapadni, u planinskim predelima povremeno i jak.

(Kurir)