OLUJA VEĆ STIGLA U SRBIJU, HITNO UPOZORENJE RHMZ-A ZA NAREDNA DVA SATA: Nebo se spustilo nad Beogradom, seva i lije kao iz kabla
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje u 17 časova, navodeći da se na širem području Beograda u naredna dva sata očekuju povremena kiša i kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom.U centru Beograda upravo je počelo da grmi i seva. Počela je da pada i kiša.
Kako je najavio RHMZ, do kraja dana biće umereno do potpuno oblačno u većem delu zemlje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, dok će se suvo vreme biti samo na krajnjem jugu naše zemlje.
Vetar slab i umeren južni i jugozapadni, u planinskim predelima povremeno i jak.
(Kurir)
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