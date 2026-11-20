NA Beogradskoj berzi danas je ostvaren promet od 9.719.236 dinara, a indeksi su bili u minusu, navodi se u berzanskom izveštaju.

Foto: Janusz Pieńkowski / Panthermedia / Profimedia

Belex15 je oslabio za 0,38 odsto, a Belexline je bio u minusu od 0,60 odsto.

Dobitnika danas nije bilo, a listu gubitnik predvodile su akcije Inse iz Zemuna koje su imale pad od 12,92 odsto i na zatvaranju dostigle cenu od po 2.001 dinara.

Na ovoj listi našle su se i akcije Jedinstva iz Sevojna sa padom od 4,95 odsto i cenom na zatvaranju od po 9.505 dinara.

Pad vrednosti od 2,36 odsto doveo je beogradsku Fintel energiju na treće mesto gubitnika i akcije ovog preduzeća su na kraju trgovanja vredele po 602 dinara, a potom slede akcije osiguravajuće kompanije Dunav osiguranje iz Beograda koje su pale za 0,60 odsto i na kraju trgovanja vredele po 1.810 dinara.

Najviše se i danas trgovalo akcijama kompanije Dunav osiguranje iz Beograda kojima je ostvaren promet od 1.810.040 dinara. Na drugom mestu su akcije Jedinstva iz Sevojna sa prometom od 199.600 dinara.

(BizPortal)