BERZANSKI IZVEŠTAJ: Na Beogradskoj berzi ostvaren promet od gotovo 9,7 miliona dinara
NA Beogradskoj berzi danas je ostvaren promet od 9.719.236 dinara, a indeksi su bili u minusu, navodi se u berzanskom izveštaju.
Belex15 je oslabio za 0,38 odsto, a Belexline je bio u minusu od 0,60 odsto.
Dobitnika danas nije bilo, a listu gubitnik predvodile su akcije Inse iz Zemuna koje su imale pad od 12,92 odsto i na zatvaranju dostigle cenu od po 2.001 dinara.
Na ovoj listi našle su se i akcije Jedinstva iz Sevojna sa padom od 4,95 odsto i cenom na zatvaranju od po 9.505 dinara.
Pad vrednosti od 2,36 odsto doveo je beogradsku Fintel energiju na treće mesto gubitnika i akcije ovog preduzeća su na kraju trgovanja vredele po 602 dinara, a potom slede akcije osiguravajuće kompanije Dunav osiguranje iz Beograda koje su pale za 0,60 odsto i na kraju trgovanja vredele po 1.810 dinara.
Najviše se i danas trgovalo akcijama kompanije Dunav osiguranje iz Beograda kojima je ostvaren promet od 1.810.040 dinara. Na drugom mestu su akcije Jedinstva iz Sevojna sa prometom od 199.600 dinara.
(BizPortal)
Preporučujemo
POPRAVLjENA CEV, IZDATO OBAVEŠTENjE: JANAF nastavio transport nafte za NIS
20. 11. 2026. u 14:21
TURISTI PRETI KAZNA OD 3.000 EVRA: Bezazleni suvenir se pokazao kao velika opasnost
20. 11. 2026. u 13:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"To mora da je Albanac - uvek prilazi s leđa!" (VIDEO)
BELGIJSKI premijer se nije ni okrenuo, već je odmah prokomentarisao situaciju.
20. 11. 2026. u 16:21 >> 16:30
Komentari (0)