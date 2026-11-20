GOTOVO da nema pešaka koji tokom kišnih dana nije doživeo da ga automobil u prolazu poprska vodom iz bare. Iako se ovakve situacije često smatraju običnom neprijatnošću, u Velikoj Britaniji nepažljivi vozači zbog toga mogu dobiti novčanu kaznu i kaznene poene.

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Kiša, bare uz ivičnjak i automobili koji prolaze velikom brzinom česta su kombinacija na gradskim ulicama. Međutim, britanski propisi ovakvo ponašanje ne smatraju nužno bezazlenim.

Kazna od 115 evra i tri kaznena poena

Prema britanskom Zakonu o drumskom saobraćaju, vozači su dužni da pažljivo upravljaju vozilom i vode računa o drugim učesnicima u saobraćaju.

Britansko Kraljevsko tužilaštvo (Crown Prosecution Service) izričito navodi prolazak vozilom kroz baru i prskanje pešaka kao mogući primer vožnje bez odgovarajućeg obzira prema drugima.

Za takav prekršaj vozač može dobiti novčanu kaznu od 100 funti, odnosno približno 115 evra, uz tri kaznena poena.

Pred sudom su moguće strože sankcije

Ukoliko slučaj završi pred sudom, posledice mogu biti ozbiljnije. Za nepažljivu ili bezobzirnu vožnju predviđene su strože sankcije, a broj kaznenih poena može dostići devet, piše Kamatica.

Vozači koji u periodu od tri godine sakupe 12 ili više kaznenih poena po pravilu se suočavaju sa zabranom upravljanja vozilom.

Kazna ipak ne sledi automatski svaki put kada automobil prođe kroz baru.

Presudne su okolnosti događaja i procena da li je vozač mogao da prilagodi način vožnje kako ne bi ugrozio ili nepotrebno uznemirio druge učesnike u saobraćaju.

(Kamatica)