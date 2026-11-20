Trener Đoan Penjaroja mora ponovo da kombinuje sastav.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Nema dana da navijači Partizana ne dobiju neku lošu vest vezanu za košarkaše. Ovog puta je otkriveno da, pored već poznatih igrača koji su van stroja, večeras ekipi neće moći da pomogne ni Lamar Stivens (29)!

Crno-beli u okviru 13. kola Evrolige dočekuju Bešiktaš u hali "Pionir" (20.45, Arena premijum 2), a kako prenosi specijalizovani portal "Basketball Sphere", Amerikanac je prijavio povredu mišića lista. Zbog toga snažno krilo neće biti u rosteru protiv turskog tima, koji u Beograd dolazi pun samopouzdanja nakon trijumfa nad Real Madridom.

Ovo je veliki udarac za ionako oslabljeni "parni valjak". Sama činjenica da stručni štab nijednom od početka sezone nije imao sve prvotimce na raspolaganju, dovoljno govori o situaciji u Humskoj. Samim tim učinak 6-6 u elitnom takmičenju i nije tako loš, kao što mnogi smatraju.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Pritom, Stivens je jako važan u rotaciji, kako u odbrani i skoku, tako i u napadu, s obzirom da trenutno ima učinak od 10,2 poena i 4,9 uhvaćenih lopti po meču. Nedavno je imao problema sa stomačnim virusom, vratio se na parket protiv Valensije, a sada mora na novi predah.

Pored momka iz Filadelfije, poznato je da su za okršaj sa klubom iz Istanbula pod velikim znakom pitanja nastupi Kevarijusa Hejsa i Itana Tompsona. Iskusnog centra je mučilo rame, pauzirao je dve nedelje, ali je prethodnih dana trenirao sa ostatkom tima, dok sjajni šuter još oseća posledice pada na kuk na utakmici sa Baskonijom. Takođe, krilni centar Derek Vilis se oporavio i počeo da radi punim tempom, ali će se još malo sačekati s njegovim povratkom na parket.