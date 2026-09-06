OGROMAN NOVAC ZA POLJOPRIVREDNIKE: Subvencije više ne kasne, država izdvaja čak 7,3 odsto budžeta

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija izdvaja ogroman novac za subvencije za poljoprivredu i pozvao domaće privrednike da iskoriste taj novac.

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On je to rekao tokom obilaska domaćinstva porodice Stanimirović u Karavukovu kod Odžaka, odgovarajući na pitanje da prokomentariše odnos subvencija prema domaćim i stranim investitorima.

– Kada stranac dođe i zaposli 4.000 ljudi, naravno da će da dobije veliku subvenciju. Ali vam onda taj grad živi od toga, kao što vam je, recimo, Kromberg-Šubert. Ja sam to rešavao pre 10 godina, kada sam ih iz Severne Makedonije, tad je bila još Makedonija, doveo u Rasinski okrug. Znam da je za nešto što jeste radno intenzivno bila ne mala subvencija, ali sa 1.200, koliko je bilo dogovoreno, danas oni zapošljavaju 4.000 ljudi i drže nam ne samo ceo Rasinski okrug kao najveći poslodavac, već i deo Nišavskog okruga, deo Raškog okruga, tako da su to važne stvari – rekao je Vučić.

Dodao je da država nudi subvencije i domaćim preduzetnicima.

– Ali mi jurimo po Srbiji upravo da bismo i gazdinstvima i našim preduzetnicima i našim ljudima ponudili subvencije, jer to je naš najveći interes, kao ono u Ratkovu, tako ovo u Karavukovu, tako i u Gračacu, u Brestovcu, u Laliću, u svakom drugom mestu, u Deronjama, Paragama, Bogojevu, gde god i u kojoj god opštini. To pripada tim ljudima, to smo mi uspeli da obezbedimo kroz naplatu poreza, dobrim stanjem javnih finansija, i to ljudi treba da koriste – rekao je Vučić.

Dodao je da je cilj Srbije da ljudi ostanu na svojim imanjima i da se gazdinstva, kao što je gazdinstvo Stanimirovića, nastave.

– Mi hoćemo da se gazdinstvo nastavi, da nam kuća ne propada i da budu što je moguće uspešniji. To je vitalni interes cele Srbije, to nije moja želja zato što sam dobar čovek ili ovakav ili onakav, već zato što je to stvarno interes zemlje. To je naš vitalni interes – rekao je Vučić.

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić naveo je da više od 50 odsto subvencija države završi u poljoprivredi, na šta je Vučić kazao da Srbija ima ogromne subvencije za poljoprivredu.

– Nešto još važnije od toga: sada su redovne i ne kasne. Ranije su i po tri godine kasnile, četiri, pet, pa nikad ne možete to što je zaostalo da platite – rekao je Vučić.

Glamočić je dodao da je budžet Srbije za poljoprivredu duplo veći od prvog narednog u regionu, na šta je Vučić dodao da su i naše subvencije veće nego drugima u regionu koji nisu deo Evropske unije.

– A sa ovima iz Evropske unije nije lako se meriti, zato što oni dobiju dodatne pare iz Brisela, jer oni time, dodatnom injekcijom, odštampanim parama iz Evropske centralne banke, oni time ubijaju konkurenciju evropskim poljoprivrednim proizvođačima. To su obično zahtevi moćnih poljoprivrednih zemalja poput Francuske, Španije, pre svega Francuske – rekao je Vučić.

Glamočić je dodao da Srbija sada, posle rebalansa, izdvaja 7,3 odsto budžeta za poljoprivredu.

(Tanjug)