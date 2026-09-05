NESTVARNA SCENA NA US OPENU! Amerikanka ispustila 5:0 u odlučujućem setu i meč loptu, Kineskinja utišla domaće navijače (VIDEO)

Kineskinja Ćinven Dženg izvojevala je neverovatan trijumf i plasirala se u osminu finala US opena. Pred domaćom publikom je savladala Medison Kiz sa (2:1) 1:6, 7:6 (3), 7:5.

Foto: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II

Delovalo je nakon prvog seta da će ovo biti lak posao za Amerikanku, ali su se i ona i njeni navijači prevarili. Nakon dva brejka u prvom setu i ubedljivih 6:1 Kineskinja se probudila i odigrala nestvarno u nastavku.

Najfascinantniji detalj ovog meča je podatak da je 24. igračica sveta vodila 5:0 u odlučujućem setu, pa čak imala i meč loptu za 6:2, ali je 23-godišnjakinja iz Šijana vezala čak sedam gemova i nestvarno došla do preokreta.

SHE'S A MIRACLE.



Qualifier Zheng Qinwen comes from 0-5 down in the decider to defeat Keys 1-6, 7-6, 7-5! pic.twitter.com/vyrafT140R — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2026

Nema dileme da je ovo najveći podvig turnira, barem do ove faze!