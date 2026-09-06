BRNABIĆ ODGOVORILA DIMITRIJEVIĆU: CRTA je aktivan politički učesnik u ovim izborima

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić prokomentarisala je najnoviju izjavu Pavla Dimitrijevića.

Foto: Printscreen

- Iako su ovakve izjave epske nebuloze, one su dobrodošle jer potvrđuju da CRTA nije samo organizacija civilnog društva, već aktivan politički učesnik u ovim izborima. Prvo, predizborna kampanja nije počela jer izbori nisu raspisani. Drugo, predsednik Aleksandar Vučić obilazi Srbiju kao što je oduvek i obilazio - i kao premijer, i u oba svoja predsednička mandata. Treće, sve aktivnosti koje mi ostali, kao članovi SNS-a imamo, su jasno brendirane, najavljene i predstavljene kao stranačke. One se odvijaju vikendom, van radnog vremena i mi na njih imamo pravo, kao i svaka stranka u Srbiji ili svuda u svetu. Ili želite da samo SNS-u oduzmete to pravo, a političar na funkciji rektora, Vladan Đokić, ima potpuno pravo da obilazi Srbiju dok je rektor i šalje političke poruke, organizuje tribine? To vam je promaklo, niste videli? Dakle, apsolutno je jasna granica između partije i države, samo što to nije narativ koji bi odgovarao onima koji pripremaju novi alibi za izborni poraz.

Iako su ovakve izjave epske nebuloze, one su dobrodošle jer potvrđuju da CRTA nije samo organizacija civilnog društva, već aktivan politički učesnik u ovim izborima.



Prvo, predizborna kampanja nije počela jer izbori nisu raspisani.



Drugo, predsednik @avucic obilazi Srbiju kao… pic.twitter.com/1XuiqXFsya — Ana Brnabic (@anabrnabic) September 6, 2026

Podsetimo, Pavle Dimitrijević iz organizacije CRTA izjavio je da se "u ovoj predizbornoj kampanji obaraju se svi rekordi u brisanju granice između partije i države, odnosno u zloupotrebi javne funkcije".