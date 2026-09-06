Svet

NOVI POTEZ UKRAJINSKE KOMANDE KOD HARKOVA: Žene u odbrani, muškarci na jurišu!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

06. 09. 2026. u 16:11

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KOMANDA Oružanih snaga Ukrajine prebacila je ženske pripadnike vojske na odbrambene položaje na harkovskom pravcu, izjavili su za RIA Novosti u ruskim bezbednosnim strukturama.

НОВИ ПОТЕЗ УКРАЈИНСКЕ КОМАНДЕ КОД ХАРКОВА: Жене у одбрани, мушкарци на јуришу!

Foto: GROK veštačka inteligencija/Iks

-Zabeleženi su slučajevi dolaska žena-vojnika iz pograničnih odreda Državne granične službe Ukrajine, koje su zamenile muškarce. Oni su, sa svoje strane, upućeni u sastav jurišnih grupa, istakao je sagovornik agencije.

Harkovska oblast jedno je od ključnih područja borbenih dejstava u zoni Specijalne vojne operacije. Tamo deluju jedinice grupe trupa "Sever". Prema podacima Ministarstva odbrane, za 24 časa borci su uništili do 205 ukrajinskih vojnika, dva oklopna borbena vozila, 12 automobila, artiljerijsko oruđe, protivvazdušni raketni sistem, dve stanice za radio-elektronsku borbu i radarsku stanicu za kontrabaterijsku borbu.

Po nalogu Vladimira Putina, vojska na ovom pravcu stvara tampon-zonu bezbednosti.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Pres konferencija Saše Ilića posle derbija: Kriterijum suđenja nije bio onakav kakav treba da bude, sudija mora da bude 50/50

Pres konferencija Saše Ilića posle derbija: "Kriterijum suđenja nije bio onakav kakav treba da bude, sudija mora da bude 50/50"