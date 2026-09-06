KOMANDA Oružanih snaga Ukrajine prebacila je ženske pripadnike vojske na odbrambene položaje na harkovskom pravcu, izjavili su za RIA Novosti u ruskim bezbednosnim strukturama.

Foto: GROK veštačka inteligencija/Iks

-Zabeleženi su slučajevi dolaska žena-vojnika iz pograničnih odreda Državne granične službe Ukrajine, koje su zamenile muškarce. Oni su, sa svoje strane, upućeni u sastav jurišnih grupa, istakao je sagovornik agencije.

Harkovska oblast jedno je od ključnih područja borbenih dejstava u zoni Specijalne vojne operacije. Tamo deluju jedinice grupe trupa "Sever". Prema podacima Ministarstva odbrane, za 24 časa borci su uništili do 205 ukrajinskih vojnika, dva oklopna borbena vozila, 12 automobila, artiljerijsko oruđe, protivvazdušni raketni sistem, dve stanice za radio-elektronsku borbu i radarsku stanicu za kontrabaterijsku borbu.

Po nalogu Vladimira Putina, vojska na ovom pravcu stvara tampon-zonu bezbednosti.

(rt.rs)

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