OVO PLAĆATE OD 12. SEPTEMBRA: Novi troškovi izrade dokumenata i tablica

VLADA Srbije donela je Uredbu o izmeni Uredbe o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini taksi za pružene usluge, a novi iznosi primenjivaće se od 12. septembra.

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Kako je objavljeno u Službenom glasniku, po toj uredbi taksa koja predstavlja troškove izrade lične karte za lice kome je odobreno pravo na azil i koja iznosi 1.920 dinara će se primenjivati od 1. oktobra.

U ovoj uredbi je navedeno da će se od 12. septembra pored iznosa taksi propisanih za usluge izdavanja javnih isprava, ličnih dokumenata i registarskih tablica, na račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca uplaćivati i iznos koji predstavlja troškove njihove izrade i to za putnu ispravu koja se izdaje u skladu sa propisima o azilu i privremenoj zaštiti u iznosu od 5.880 dinara, a za dozvolu za privremeni boravak stranaca, odnosno jedinstvenu dozvolu i ličnu kartu za strance po 2.028 dinara.

Za vozačku dozvolu uplaćivaće se 444 dinara, za probnu vozačku dozvolu 468 dinara, a 858 dinara za saobraćajnu dozvolu i 60 dinara za potvrdu o privremenoj registraciji, dok će se po 342 dinara uplaćivati za registracionu nalepnicu za unutrašnju i za spoljašnju upotrebu.

Za duplikat registarskih tablica za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila, kao i par registarskih tablica za ta vozila od istorijskog značaja, odnosno oldtajmere i komad posebne zadnje registarske tablice za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila i teretna vozila od istorijskog značaja plaćaće se po 2.730 dinara, dok će po 1.380 dinara koštati par registarskih tablica za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila.

Registarske tablice po izboru građana za vozilo od istorijskog značaja - oldtajmer, par, kao i komad posebne zadnje registarske tablice po izboru građana za oldtajmer i par registarske tablice i zadnja registarska tablica za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila po izboru, koštaće po 13.344 dinara.

Komad registarske tablice za motocikle i teške tricikle, kao i za mopede, lake četvorocikle i lake tricikle, kao i za priključna vozila za traktor od istorijskog značaja , odnosno oldtajmeri plaćaće se 1.392 dinara, dok će komad registarsk tablice za priključno vozilo,za traktore i radne mašine i za motokultivatore od istorijskog značaja oldtajmer biti 1.560 dinara.

Registarske tablice, par za vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz sa oznakom "TX" će koštati 1.380 dinara, a toliko će se izdvajati i za komad posebne zadnje registarske tablice za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila.

Registarska tablica komad za motocikle i teške tricikle za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle, kao i registarska tablica za priključno vozilo za traktor (komad) biće po 696 dinara, a par registarskih tablica za motokultivatore, za traktore i radne mašine po 960 dinara.

Registarska tablica za priključna vozila (komad) biće 780 dinara, a registarska tablica za priključno vozilo duplikat 1.560 dinara.

Par crvenih registarskih tablica za motorna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija, odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od dozvoljene i metalne tablice kojima se obavlja probna vožnja, sa rokom važenja od jedne godine (par) koštaće 1.380 dinara, dok će se kartonske tablice za privremeno označavanje vozila "Proba" (par) plaćati 462 dinara.

Za legitimaciju službenika privatnog obezbeđenja (FTO) i detektivsku legitimaciju plaćaće se po 1.020 dinara, dok će se oružni list u koji je ugrađen mikrokontroler - čip i dozvola za nošenje oružja plaćati 1.080 dinara.

Kolekcionarska dozvola će se plaćati 360 dinara.

(Dnevnik)