"I SUD U HAGU I MKS, SVE SU TO SUDOVI NEPRAVDE" Vučić: Razmišljam da se pridružim Trampu da sve institucije neprava sruše slobodarski narodi

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić istakao je tokom GO SNS u Nišu da razmišlja da se pridruži Trampu da sve institucije nepravde sruše slobodarski narodi.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

- Šta je bilans političkog vladanja za 12 godina? Odricanje od kontinuiteta u odnosu na Jugoslaviju, rušenje zajedničke države SCG, otcepljenje CG. Ode CG da bi oni itog trenutka da proglalse nezavisno tzv. Kosovo i da ga iste godine prizna 90 najrazvijenih zemalja. To je rezultat njihove vlasti, sve to protkano 17. martom, uništivanjem naših manastira, proterivanjem i ubijanjem ljudi. Postoji li Srbin kojeg nisu u džaku preneli Haškom tribunalu? Ja sam dobijao obavezujući nalog za hapšenje radikala. I ponosan sam što nisam isporučio nijednog Srbina Haškom tribunalu. A ti hivo sudovi, Međunarodni, Krivični za ovo i ono, Međunarodni sud pravde, sve sudovi nepravde. Dobro će Vlada da razmisli i razmmišljam da se pridružimo predsedniku Trampu da sve te istitucije nepravde i neprava slobodarski narodi sveta sruše - rekao je Vučić.

- Obratite pažnju kakvu su nam podvalu spremali sve vreme. Lep su nam plan napravili kad je Tači krenuo da razgovara kako možemo nekakav kompris da napravimo, a ne, sa Srbima nema kompromisa. Kompromis je da Srbi priznaju nezavisno tzv. Kosovo, da se pokaju, prođu kroz katarzu, kao da smo mi dočekivali nemačke tenkove cvećem, a ne oni koji nas pozivaju da prođemo kroz katarzu. Kao da smo mi njima proterali 250.000 ljudi iz urbanih i ruralnih sredina. Smislili su da optuže Tačija i da kažu "vidi, ovaj zapad ipak goni nekoga". Tako su rekli, gonimo mi i Gotovinu, pa mu preinače presudu, učinili su odlkuku 3 prema 2, a to su uradili i za Orića.

- Ko je zakao Slobodana Ilića? Koga briga? To je srpska krv! Zaklala je ova žena monstrum, Eljfeta Veselji, dečaka od 12 godina, Slobodana Stojanovića, kojeg je zaklala svojom rukom. Osuđena za to, izašla sad, šeta se monstrum. I ne kažu "šeta se monstrum", nego "izašla je na slobodu Eljfeta Veselji". Posle mi Marta Kos kaže da su bili na nadvožnjacima, ne nego ćemo da hapsimo ljude. Ti ćeš da mi kažeš šta ćemo da radimo u svojoj zemlji? - rekao je Vučić.