Zoran Terzić u pratnji doktora napustio meč za 3. mesto: Evo šta se desilo selektoru Srbije!
Odbojkašice grabe ka novoj medalji.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra meč za 3. mesto protiv selekcije Poljske na Evropskom prvenstvu u Turskoj.
Gracije su na najboljem putu da osvoje bronzano odličje, pošto vode u setovima sa 2:0, međutim...
U jednom trenutku pozlilo je Zoranu Terziću, koji je u pratnji doktora nacionalnog tima Dejana Aleksandrića morao da napusti klupu i ode do svlačionice.
Ispostavilo se da je selektoru Terziću naglo skočio pritisak, a kako i ne bi posle nepravdi u duelima protiv Turske, a i danas sa Poljakinjama.
Radi predostrožnosti, dr Aleksandrić mu je pomogao da nakratko ode kako bi se primirio, ali je na njegovu sreću sve prošlo bez poslednjica.
Sredinom trećeg seta, kod rezultata 11:8, Terzić se vratio na klupu Srbije, tako da je sa selektorom sve u najboljem redu.
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