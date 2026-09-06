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Zoran Terzić u pratnji doktora napustio meč za 3. mesto: Evo šta se desilo selektoru Srbije!

Новости онлајн/С.С.

06. 09. 2026. u 16:15

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Odbojkašice grabe ka novoj medalji.

Зоран Терзић у пратњи доктора напустио меч за 3. место: Ево шта се десило селектору Србије!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra meč za 3. mesto protiv selekcije Poljske na Evropskom prvenstvu u Turskoj.

Gracije su na najboljem putu da osvoje bronzano odličje, pošto vode u setovima sa 2:0, međutim...

U jednom trenutku pozlilo je Zoranu Terziću, koji je u pratnji doktora nacionalnog tima Dejana Aleksandrića morao da napusti klupu i ode do svlačionice.

Ispostavilo se da je selektoru Terziću naglo skočio pritisak, a kako i ne bi posle nepravdi u duelima protiv Turske, a i danas sa Poljakinjama.

Šálek Václav / ČTK / Profimedia

Radi predostrožnosti, dr Aleksandrić mu je pomogao da nakratko ode kako bi se primirio, ali je na njegovu sreću sve prošlo bez poslednjica.

Sredinom trećeg seta, kod rezultata 11:8, Terzić se vratio na klupu Srbije, tako da je sa selektorom sve u najboljem redu.

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