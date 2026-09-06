"MOJ OTAC JE U HAGU UBIJEN NA STRAHOVIT NAČIN" Darko Mladić: Nastaviću borbu da dokažem šta mu se dogodilo

DARKO Mladić izjavio je danas da smatra da je njegov otac u Hagu "ubijen na strahovit način, posle strahovitog perioda mučenja, dehumanizacije, ponižavanja".

Foto: Printskrin Tanjug TV

- On nije ni mogao da se oporavi u takvim uslovima, čak iako je nega bila maksimalno dobra. S tim što je nega jedno, a lečenje drugo. On je imao dobru negu, ali loše lečenje. Ja planiram da nastavimo tu borbu oko dokazivanja da je on faktički ubijen u Hagu -istakao je on gostujući na televiziji Prva..

Ranije danas, porodica generala Ratka Mladića apelovala je na sve koji nameravaju da za sahranu generala kupe cveće i vence da to ne čine, već da taj novac uplate za obolelu decu.

- Kao sin, verujem da bi mom ocu bilo draže da umesto cveća koje će uvenuti pomognemo nekom detetu da dobije priliku za lečenje, ozdravljenje i život - naveo je Darko Mladić.

Prema njegovim rečima, u danima kada jedan život ispraćamo, treba učiniti nešto za drugi život.

- Hvala svima koji će razumeti i prihvatiti ovu moju molbu kao poslednji znak poštovanja prema mom ocu - istakao je Darko Mladić.

General Ratko Mladić biće sahranjen u ponedeljak, 7. septembra, na Topčiderskom groblju u Beogradu.

(RT Balkan)

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