Svet

IRAN TVRDI DA JE POGODIO AMERIČKU FLOTU: Da li su nosač aviona i razarač zaista pretrpeli oštećenja

V.N.

06. 09. 2026. u 09:29

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IRANSKI Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je gađao američki nosač aviona i mornarički razarač balističkim raketama, tvrdeći da su oba plovila oštećena i da su se povukla iz tog područja.

ИРАН ТВРДИ ДА ЈЕ ПОГОДИО АМЕРИЧКУ ФЛОТУ: Да ли су носач авиона и разарач заиста претрпели оштећења

Foto: Street On Camara/Alamy/Profimedia

IRGC je u saopštenju koje je objavila novinska agencija IRNA naveo da su njihove vazduhoplovne snage lansirale rakete na dva ratna broda. Kako tvrde, američki brodovi su uznemiravali iranske brodove i učestvovali su u pomorskoj blokadi, a iz IRGC dodaju da su oba ratna broda napustila "zonu angažovanja" nakon što su pretrpela oštećenja.

IRGC je saopštio da je Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) potvrdila da su dva mornarička ratna broda bila meta, opisujući svoju izjavu kao potvrdu operacije. Iranska Revolucionarna garda je, takođe, upozorila da će nastavak američke vojne akcije izazvati žešće odgovore iranskih oružanih snaga.

U odvojenom saopštenju rano jutros, IRGC navodi da je njihova mornarica napala daljinski upravljani američki vojni brod za koji tvrdi da je pokušavao da uđe u zaštićeno područje Ormuskog moreuza. Garda je, takođe, ponovila stav Teherana da je Ormuski moreuz pod iranskom upravom i poručila da SAD treba da napuste region.

(Tanjug)

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