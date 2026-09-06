IRAN TVRDI DA JE POGODIO AMERIČKU FLOTU: Da li su nosač aviona i razarač zaista pretrpeli oštećenja
IRANSKI Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je gađao američki nosač aviona i mornarički razarač balističkim raketama, tvrdeći da su oba plovila oštećena i da su se povukla iz tog područja.
IRGC je u saopštenju koje je objavila novinska agencija IRNA naveo da su njihove vazduhoplovne snage lansirale rakete na dva ratna broda. Kako tvrde, američki brodovi su uznemiravali iranske brodove i učestvovali su u pomorskoj blokadi, a iz IRGC dodaju da su oba ratna broda napustila "zonu angažovanja" nakon što su pretrpela oštećenja.
IRGC je saopštio da je Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) potvrdila da su dva mornarička ratna broda bila meta, opisujući svoju izjavu kao potvrdu operacije. Iranska Revolucionarna garda je, takođe, upozorila da će nastavak američke vojne akcije izazvati žešće odgovore iranskih oružanih snaga.
U odvojenom saopštenju rano jutros, IRGC navodi da je njihova mornarica napala daljinski upravljani američki vojni brod za koji tvrdi da je pokušavao da uđe u zaštićeno područje Ormuskog moreuza. Garda je, takođe, ponovila stav Teherana da je Ormuski moreuz pod iranskom upravom i poručila da SAD treba da napuste region.
(Tanjug)
Preporučujemo
TRI SATA DIPLOMATIJE IZA ZATVORENIH VRATA: Šta donosi sastanak Putina, Vitkofa i Kušnera
06. 09. 2026. u 08:29
TRAMP UPOZORAVA NA NAJGORI SCENARIO: "Uništiće Evropu, neće se zaustaviti u Španiji"
06. 09. 2026. u 07:32
TRAMP ISPOSTAVLjA RAČUN: Nema besplatnog ručka za Kijev, ko će da plati stotine milijardi
05. 09. 2026. u 22:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
ZIMSKO RAČUNANjE VREMENA: Evo kada se satovi pomeraju unazad - spavaćemo sat vremena duže
ZIMSKO računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru, kada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad.
05. 09. 2026. u 12:41
Komentari (0)