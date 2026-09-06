PRAVI SI ANĐEO: Devojčica poklonila Vučiću crtež, a dečak mu poručio: "Vi ste dobar čovek" (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, u okviru posete Zapadnobačkom okrugu, obišao je radove na izgradnji vrtića „Vera Gucunja“ u Somboru, gde su ga, pored brojnih građana, dočekali i mališani.

Foto: Printskrin Informer TV

Jedna devojčica od oko pet godina prišla je predsedniku sa crtežom.

- Zdravo srce - rekao je Vučić, poljubivši devojčicu.

- Naslikala je i napisala "Srbija je naša porodica" - kazao je predsednik okupljenima uz osmeh.

- Kako se zoveš? - upitao ju je.

- Anđela - odgovorila je devojčica.

- Pravi si anđeo. Smem li ovo kući da ponesem? - upitao je predsednik.

- Može - rekla je devojčica.

- Hvala ti mnogo na divnom poklonu - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin Informer TV

Zatim je usledio gromoglasan aplauz prisutnih.

Potom su Vučiću prišla i dvojica dečaka.

- Zdravo lepotani - pozdravio ih je predsednik.

Jedan od dečaka je rekao:

- Hteo sam da vas upoznam.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijea

Vučić je na to dečaku pružio ruku i zagrlio ga, a potom mu je rekao:

- Drago mi je što smo se upoznali. Momak i po. Živ bio, sine. Imaš li pitanje?

Dečak mu je na to rekao:

- Hteo sam samo da vam kažem da ste dobar čovek.

- Hvala sine - odgovorio mu je predsednik.

Vučić je danas u okviru posete Zapadnobačkom okrugu obišao više mesta i razgovarao s građanima o problemima i potrebama lokalnih sredina. Tokom posete razgovarao je s meštanima o ulaganjima u infrastrukturu, saobraćaj, vodosnabdevanje i kanalizacionu mrežu, kao i o podršci poljoprivrednicima i razvoju lokalne privrede.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijea

Predsednik je najavio i nove projekte koji bi, kako je istakao, trebalo da doprinesu boljem životu građana Zapadnobačkog okruga.