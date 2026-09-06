Politika

PRAVI SI ANĐEO: Devojčica poklonila Vučiću crtež, a dečak mu poručio: "Vi ste dobar čovek" (FOTO/VIDEO)

T.J.

06. 09. 2026. u 14:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, u okviru posete Zapadnobačkom okrugu, obišao je radove na izgradnji vrtića „Vera Gucunja“ u Somboru, gde su ga, pored brojnih građana, dočekali i mališani.

ПРАВИ СИ АНЂЕО: Девојчица поклонила Вучићу цртеж, а дечак му поручио: Ви сте добар човек (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Printskrin Informer TV

Jedna devojčica od oko pet godina prišla je predsedniku sa crtežom.

- Zdravo srce - rekao je Vučić, poljubivši devojčicu.

- Naslikala je i napisala "Srbija je naša porodica" - kazao je predsednik okupljenima uz osmeh.

- Kako se zoveš? - upitao ju je.

- Anđela - odgovorila je devojčica.

- Pravi si anđeo. Smem li ovo kući da ponesem? - upitao je predsednik.

- Može - rekla je devojčica.

- Hvala ti mnogo na divnom poklonu - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin Informer TV

Zatim je usledio gromoglasan aplauz prisutnih.

Potom su Vučiću prišla i dvojica dečaka.

- Zdravo lepotani - pozdravio ih je predsednik.

Jedan od dečaka je rekao:

- Hteo sam da vas upoznam.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijea

Vučić je na to dečaku pružio ruku i zagrlio ga, a potom mu je rekao:

- Drago mi je što smo se upoznali. Momak i po. Živ bio, sine. Imaš li pitanje?

Dečak mu je na to rekao:

- Hteo sam samo da vam kažem da ste dobar čovek.

- Hvala sine - odgovorio mu je predsednik.

Vučić je danas u okviru posete Zapadnobačkom okrugu obišao više mesta i razgovarao s građanima o problemima i potrebama lokalnih sredina. Tokom posete razgovarao je s meštanima o ulaganjima u infrastrukturu, saobraćaj, vodosnabdevanje i kanalizacionu mrežu, kao i o podršci poljoprivrednicima i razvoju lokalne privrede.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijea

Predsednik je najavio i nove projekte koji bi, kako je istakao, trebalo da doprinesu boljem životu građana Zapadnobačkog okruga.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Antisrpska ministarka platila 107.000 evra državnog novca za tajni ,,Sorošev parti“
Politika

0 0

Antisrpska ministarka platila 107.000 evra državnog novca za tajni ,,Sorošev parti“

AUSTRIJSKA ministarka spoljnih poslova Beate Majnl-Rajzinger našla se na udaru opozicione Slobodarske partije Austrije nakon što je otkriveno da je njeno ministarstvo iz državnog budžeta platilo više od 107.000 evra za konferenciju Evropskog saveta za spoljne odnose, uticajne međunarodne mreže među čijim se finansijerima nalaze Fondacije za otvoreno društvo. Našoj javnosti ministarka je poznata po tome što zastupa antisrpske stavove, zalaže se za nezavistnost Kosova i Metohije, ukidanje Republike Srpske, proglašavanje srpskog naroda genocidnim, dočekala je pripadnike studentsko-blokaderskog pokreta u Beču kada su išli na poklonjenje Evropskoj uniji u Brisel.

06. 09. 2026. u 13:06

Politika
Tenis
Fudbal
ZAJEDNO SKANDIRALI KOMANDANTU RATKU: General Mladić ujedinio navijače Zvezde i Partizana

ZAJEDNO SKANDIRALI KOMANDANTU RATKU: General Mladić ujedinio navijače Zvezde i Partizana