PRAVI SI ANĐEO: Devojčica poklonila Vučiću crtež, a dečak mu poručio: "Vi ste dobar čovek" (FOTO/VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, u okviru posete Zapadnobačkom okrugu, obišao je radove na izgradnji vrtića „Vera Gucunja“ u Somboru, gde su ga, pored brojnih građana, dočekali i mališani.
Jedna devojčica od oko pet godina prišla je predsedniku sa crtežom.
- Zdravo srce - rekao je Vučić, poljubivši devojčicu.
- Naslikala je i napisala "Srbija je naša porodica" - kazao je predsednik okupljenima uz osmeh.
- Kako se zoveš? - upitao ju je.
- Anđela - odgovorila je devojčica.
- Pravi si anđeo. Smem li ovo kući da ponesem? - upitao je predsednik.
- Može - rekla je devojčica.
- Hvala ti mnogo na divnom poklonu - rekao je Vučić.
Zatim je usledio gromoglasan aplauz prisutnih.
Potom su Vučiću prišla i dvojica dečaka.
- Zdravo lepotani - pozdravio ih je predsednik.
Jedan od dečaka je rekao:
- Hteo sam da vas upoznam.
Vučić je na to dečaku pružio ruku i zagrlio ga, a potom mu je rekao:
- Drago mi je što smo se upoznali. Momak i po. Živ bio, sine. Imaš li pitanje?
Dečak mu je na to rekao:
- Hteo sam samo da vam kažem da ste dobar čovek.
- Hvala sine - odgovorio mu je predsednik.
Vučić je danas u okviru posete Zapadnobačkom okrugu obišao više mesta i razgovarao s građanima o problemima i potrebama lokalnih sredina. Tokom posete razgovarao je s meštanima o ulaganjima u infrastrukturu, saobraćaj, vodosnabdevanje i kanalizacionu mrežu, kao i o podršci poljoprivrednicima i razvoju lokalne privrede.
Predsednik je najavio i nove projekte koji bi, kako je istakao, trebalo da doprinesu boljem životu građana Zapadnobačkog okruga.
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