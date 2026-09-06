TO U POTPUNOSTI MENJA SVE U SOMBORU: Vučić najavio velika ulaganja u putnu infrastrukturu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, u okviru posete Zapadnobačkom okrugu, obišao je radove na izgradnji vrtića "Vera Gucunja" u Somboru, a sa Vučićem je u obilasku bio i ministar prosvete, Dejan Vuk Stanković.

Foto: Printskrin Informer TV

Vučića su ispred gradilišta budućeg vrtića dočekali građani sa zastavama Srbije i transparentima "Srbija pobeđuje".

Foto: Printskrin Informer TV

Predsednik Vučić je ponovio je da će do Vidovdana 2028. biti gotova brza saobraćajnica od Bačkog brega sve do Kljajićeva.

- Probaćemo da do 2030. godine kod Vrbasa, odnosno Srbobranske petlje spojimo sa glavnim auto-putem Subotica - Novi Sad - Beograd. To u potpunosti menja sve u Somboru. To menja krvnu sliku Sombora. To dovodi investitore i olakšava put turistima, komunikaciju, povezivanje s ljudima, preduzetnicima da rade bolje i više.

Foto: Printskrin Informer TV

Ističe da se sada završava projekat.

- Hoćemo da istovremeno sa zavvršetkom brze saobraćajnice od Bačkog Brega preko Sombora, do Kljajićeva, te prve faze, hoću da uradimo i ovu obilaznicu oko Sombora, četiri kilometra, jer tek onda ta brza saobraćajnica ima smisla i izmeštamo saobraćaj iz centra Sombora - naveo je predsednik.

Ali tu nije bio kraj najavi investicija u putnu infrastrukturu.

- Rekao sam malopre, i to nam je na spisku, uredićemo i put Gakovo - Rastina, to je 4,3 kilometra. Vidim da vam je to važno - kazao je Vučić.

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