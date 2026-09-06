RUSKE snage pogodile su transportne objekte i mesta za sklapanje dronova u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

MOD Rusije

- Operativno-taktičkom avijacijom, udarnim bespilotnim letelicama, raketnim snagama i artiljerijom nanet je udar po objektima transportno-logističke infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, proizvodnim pogonima, kao i mestima skladištenja bespilotnih letelica i komponenti za njih - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.

Kako je navedeno u Ministarstvu, ruske snage su takođe napale privremena mesta razmeštanja ukrajinskih vojnika i stranih plaćenika u 144 rejona.

- Kao odgovor na dejstva protivnika, ruska vojska gađa centre za donošenje odluka, preduzeća i skladišta koja Oružane snage Ukrajine koriste zajedno sa stručnjacima NATO-a - navodi se u saopštenju.

Ruske snage koriste udarne bespilotne letelice i visokoprecizno oružje velikog dometa, sposobno da uništi bilo koju metu na celoj teritoriji Ukrajine.

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