Svet

RUSI NOKAUTIRALI UKRAJINCE, OVAJ PUT NEMA OPORAVKA: Evo šta je ruska armija pogodila, žila kucavica ukrajinske vojske pretvorena u pepeo

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

06. 09. 2026. u 16:06

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RUSKE snage pogodile su transportne objekte i mesta za sklapanje dronova u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

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MOD Rusije

 - Operativno-taktičkom avijacijom, udarnim bespilotnim letelicama, raketnim snagama i artiljerijom nanet je udar po objektima transportno-logističke infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, proizvodnim pogonima, kao i mestima skladištenja bespilotnih letelica i komponenti za njih - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti. 

Kako je navedeno u Ministarstvu, ruske snage su takođe napale privremena mesta razmeštanja ukrajinskih vojnika i stranih plaćenika u 144 rejona.

 - Kao odgovor na dejstva protivnika, ruska vojska gađa centre za donošenje odluka, preduzeća i skladišta koja Oružane snage Ukrajine koriste zajedno sa stručnjacima NATO-a - navodi se u saopštenju.

Ruske snage koriste udarne bespilotne letelice i visokoprecizno oružje velikog dometa, sposobno da uništi bilo koju metu na celoj teritoriji Ukrajine.

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