Neverovatno! Scena sa utakmice u Kolumbiji obišla svet (VIDEO)
FUDBAL često ume da priredi neverovatne scene, ali ono što se dogodilo u Kolumbiji zaista se retko viđa.
Na utakmici druge lige između Leonesa i Atletika prečka se odvojila od stative i zakačila po glavi golmana gostiju Huana Munjeru.
Sve se dogodilo u finišu utakmice. Domaćin se spremao da izvede penal pri rezultatu 0:3. Čuvar mreže se spremao i skakao je na liniji sa podignutim rukama. U tom trenutku iznenada pomerila, prečka se odvojila i pala.
Ipak, sve se dobro završilo, pošto po pisanju kolumbijskih medija Munjera nije zadobio ozbiljniju povredu.
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