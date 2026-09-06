Neverovatno! Scena sa utakmice u Kolumbiji obišla svet (VIDEO)

FUDBAL često ume da priredi neverovatne scene, ali ono što se dogodilo u Kolumbiji zaista se retko viđa.

Foto: Printskrin/X/@futbismo

Na utakmici druge lige između Leonesa i Atletika prečka se odvojila od stative i zakačila po glavi golmana gostiju Huana Munjeru.

Sve se dogodilo u finišu utakmice. Domaćin se spremao da izvede penal pri rezultatu 0:3. Čuvar mreže se spremao i skakao je na liniji sa podignutim rukama. U tom trenutku iznenada pomerila, prečka se odvojila i pala.

Pitaron un penal en un Atletico FC - Leones y antes de que lo patearan, se le cayo el travesaño encima al arquero.



Creo que nunca en mi vida vi algo asi, el FPC no es serio 😭. pic.twitter.com/yhSN9dVwCF — Futbismo (@futbismo) September 5, 2026

Ipak, sve se dobro završilo, pošto po pisanju kolumbijskih medija Munjera nije zadobio ozbiljniju povredu.

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