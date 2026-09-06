Fudbal

Neverovatno! Scena sa utakmice u Kolumbiji obišla svet (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

06. 09. 2026. u 13:47

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FUDBAL često ume da priredi neverovatne scene, ali ono što se dogodilo u Kolumbiji zaista se retko viđa.

Невероватно! Сцена са утакмице у Колумбији обишла свет (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/X/@futbismo

Na utakmici druge lige između Leonesa i Atletika prečka se odvojila od stative i zakačila po glavi golmana gostiju Huana Munjeru.

Sve se dogodilo u finišu utakmice. Domaćin se spremao da izvede penal pri rezultatu 0:3. Čuvar mreže se spremao i skakao je na liniji sa podignutim rukama. U tom trenutku  iznenada pomerila, prečka se odvojila i pala.

Ipak, sve se dobro završilo, pošto po pisanju kolumbijskih medija Munjera nije zadobio ozbiljniju povredu.

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