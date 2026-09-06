KRIM NA REZERVI: Benzin će se točiti samo četiri sata dnevno

ZBOG nedovoljnih zaliha goriva, prodaja benzina na Krimu biće ograničena na četiri sata dnevno, najavio je šef regiona Sergej Aksjonov.

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- Snabdevanje regiona gorivom još uvek ne zadovoljava u potpunosti potrebe stanovnika. Nažalost, neki Krimljani će se trenutno suočiti sa ograničenim pristupom benzinu. Kako se obim uvoza bude povećavao, situacija će se poboljšati - napisao je Aksjonov u objavi na Telegramu, prenosi ruski radio RBK.

Aksjonov je najavio da će se dnevna količina goriva sada distribuirati na benzinskim stanicama u dve faze, i to od osam do 10 i od 18 do 20 časova, piše Tanjug.

Kako je najavljeno, u sedam časova, interaktivna mapa benzinskih stanica Ministarstva za gorivo i energetiku prikazivaće ažurirane informacije o tome koje stanice imaju benzin i dizel gorivo.

Predsednik Saveta ministara Krima Jurij Gocanjuk objavio je prethodno da na Krimu ostaje na snazi privremeno ograničenje goriva do 20 litara po kupcu.

Prema rečima regionalnog guvernera Aleksandra Mura, na benzinskim stanicama u Tjumenskoj oblasti prijavljuju se prekidi u snabdevanju motornim gorivom, što dovodi do dugih redova.

(BizPortal)

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