Terzić preuzeo odgovornost za poraz: "Turska nikad slabija, a mi katastrofa"

Srbija je ostala bez finala, ali način na koji je poražena od Turske posebno je zaboleo selektora Zorana Terzića. Reprezentacija nije uspela da pronađe pravi ritam, dok su Turkinje iskoristile sve slabosti srpskog tima i izborile plasman u borbu za zlato (3:0).

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Terzić nije pokušavao da pronađe opravdanje za lošu partiju. Naprotiv, bio je izuzetno oštar prema izdanju svoje ekipe, a deo odgovornosti odmah je preuzeo na sebe.

„Moraćemo još jednom da pogledamo utakmicu, ali moj prvi utisak je da je Turska bila nikad slabija. Problem je što smo mi bili katastrofalni. Pre svega psihološki nismo bili spremni za ovakav meč. Od samog početka se videlo da ne uspevamo da igramo našu igru i zbog toga krivicu preuzimam na sebe. Kada ekipa nije dobro pripremljena za utakmicu ovog nivoa, trener mora da preuzme odgovornost“, rekao je Terzić.

Selektor je istakao da je moguće da je priprema utakmice bila prilagođena ranijim generacijama, dok sadašnji sastav zahteva drugačiji pristup.

„Možda sam napravio grešku jer sam pripremu odradio po nekoj staroj navici. Imamo dosta novih igračica i možda one traže drugačiji pristup. U svakom slučaju, greška je moja i nemam problem da to kažem.“

Posebno ga je zabrinuo način na koji je Srbija igrala servis i prijem. Prema njegovim rečima, tek u trećem setu pojavili su se elementi igre koje je očekivao od svoje ekipe.

„Tek u trećem setu smo počeli da koristimo neke stvari koje smo pripremali. Tada smo imali i najbolji servis, pojavile su se kratke lopte, napadi iz četvorke... Do tada praktično ništa od toga nismo videli.“

Terzić je kao jedan od ključnih problema izdvojio prijem servisa. Turska je, iako joj prijem generalno nije jača strana, u drugom setu imala čak 80 odsto idealnog prijema.

„To dovoljno govori. Turkinje nisu preko noći naučile da primaju servis. Mi smo im praktično poklanjali loptu. Verovatno je postojao strah od greške, ali servis mora da bude mnogo agresivniji. Ne može se protiv ovakvog protivnika igrati na taj način.“

Zbog svega toga, smatra da nema potrebe za velikim analiziranjem utakmice.

„Zaista ne mislim da ova utakmica zahteva neku posebnu dubinsku analizu. Videlo se šta nije valjalo i gde smo grešili. Jednostavno, nismo funkcionisali na terenu.“

Turkinje su naročito dobro koristile svoje srednje blokerke, Zehru Guneš i Edu Erdem. Guneš je napravila velike probleme Srbiji, posebno kada je dobijala visoke lopte.

Terzić je objasnio da je takva situacija bila posledica lošeg prijema Srbije.

„Naravno da su njihove srednjakinje izgledale odlično kada kod nas prijem praktično nije postojao. Igračice poput Zehre teško mogu da se kreću kada dobiju idealan prijem, ali kada su lopte visoke, onda su fenomenalne. To je danas pokazala. Gotovo sve što je trebalo da zakači, završilo je blokom ili pasivnim blokom. Uz to, i mi smo je napadali više nego što je trebalo.“

Jedno od pitanja odnosilo se i na Tijanu Bošković i očekivanje da najbolja srpska odbojkašica preuzme najveći teret.

Terzić je još jednom naglasio da reprezentacija ne sme da zavisi od jedne igračice.

„Pre utakmice sam govorio i Maji, Slađani i ostalima da ne očekuju da Tijana sama reši utakmicu. To je nemoguće. Nijedan igrač ne može sam da dobije ovakav meč.“

Ipak, svestan je da je zbog slabog prijema Bošković morala da dobija veliki broj lopti.

„Ne možemo da kažemo da smo joj davali previše lopti bez razloga. Kada prijem nije dobar, normalno je da korektor dobije veći broj lopti. Ali mi danas jednostavno nismo imali prijem.“

Selektor je posebno primetio koliko su igračice bile ukočene.

„Nije problem bio samo u tome što su loše primale dobre servise. Bilo je očigledno da su bile krute, stegnute i da nisu bile opuštene. To se videlo od početka.“

Srbija nema mnogo vremena za tugovanje. Već sutra je očekuje utakmica za bronzanu medalju, a Terzić veruje da će ekipa uspeti da se vrati posle ovakvog poraza.

„Ne mislim da će biti previše teško da ih pripremimo. Upravo zato što same znaju kako su igrale. Svesne su da to nije bila naša prava igra i da smo bili stegnuti.“

Poruka za poslednji meč na turniru je jasna — Srbija mora da pokaže potpuno drugačije lice.

„Sutra treba da prenesemo ono što radimo na treningu u utakmicu. Treba da se pojave dodatna motivacija, želja za medaljom i, naravno, makar malo onog inata koji nas je uvek krasio. Reprezentacija Srbije je reprezentacija Srbije, bez obzira na to koliko novih igračica imamo.“