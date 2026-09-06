Aun pozvao SAD da pomognu u zaustavljanju izraelskih napada na Liban

LIBANSKI predsednik Džozef Aun pozvao je danas Sjedinjene Američke Države i međunarodnu zajednicu da pomognu u zaustavljanju izraelskih napada na Liban, nakon što su ranije danas u napadima vojske Izraela poginule najmanje četiri osobe.

Foto Tanjug/AP Photo/Ariel Schalit

Prema njegovim rečima, napadi koji su oštetili vladine prostorije i uništili zgradu bolnice koja nije bila u funkciji, predstavljaju "opasnu eskalaciju koja je dosegla do libanskih državnih institucija", prenosi Al Džazira.

Najmanje četiri osobe poginule su ranije danas u izraelskim napadima na jug Libana, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravlja, dok je izraelska vojska navela da je izvela napade kao odgovor na napad dronovima libanskog Hezbolaha na njene vojnike.

U napadima je ranjeno još 20 ljudi, među kojima žene i troje dece.

Izraelska vojska je saopštila da je izvela napade na jugu Libana nakon što je libanski militantni pokret Hezbolah lansirao dva drona prema izraelskim vojnicima koji su bili angažovani u takozvanoj bezbednosnoj zoni.

Vojska je navela da su vojnici otvorili vatru i uništili jedan od dva drona, dodajući da u tom incidentu nije bilo povređenih među izraelskim vojnicima.

Prema navodima Al Džazire, Izrael je oko šest časova ujutru izdao naredbu za prinudnu evakuaciju stanovnika jednog sela, navodeći da je ona usledila kao odgovor na napad dronovima Hezbolaha.

Tanjug

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