TEŽAK UDARAC ZA ZELENSKOG: Uspostavljena kontrola nad ključnim maršrutama ukrajinske vojske na orehovskom pravcu
MINISTARSTVO odbrane Rusije oglasilo se povodom najnovije situacije na frontu.
Jedinice grupe „Dnjepar“ uspostavile su kontrolu nad ključnim rutama kretanja neprijateljske tehnike na orehovskom pravcu u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Grupa „Jug“ oborila 129 teških dronova
Pripadnici grupe „Jug“ uništili su 329 dronova ukrajinskih snaga za 24 sata, saopštio je portparol grupe Vadim Astafjev.
Takođe je uništeno 57 centara za upravljanje dronovima, 48 kopnenih robotskih sistema i sedam skladišta sa rezervama opreme.
PVO sistemi oborili su 106 bespilotnih letelica avionskog tipa i 129 teških dronova.
Osim toga, dronovi su na kramatorskom i slavjanskom pravcu uništili 67 antena za vezu i dronove, 39 kopnenih robotskih sistema, 39 punktova za upravljanje dronovima i sedam dronova ukrajinske vojske.
(Sputnjik)
Preporučujemo
TRAMP UPOZORAVA NA NAJGORI SCENARIO: "Uništiće Evropu, neće se zaustaviti u Španiji"
06. 09. 2026. u 07:32
TO JE RATNI ZLOČIN, ODGOVORIĆEMO: Iran otkrio kakve će akcije SAD brutalno kažnjavati
05. 09. 2026. u 22:37
AfD pred istorijskom pobedom: Merc pozvao na obračun
05. 09. 2026. u 22:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
ZIMSKO RAČUNANjE VREMENA: Evo kada se satovi pomeraju unazad - spavaćemo sat vremena duže
ZIMSKO računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru, kada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad.
05. 09. 2026. u 12:41
Komentari (0)