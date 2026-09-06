MINISTARSTVO odbrane Rusije oglasilo se povodom najnovije situacije na frontu.

Foto: Depositphotos/xzserg/Dmitry_Schekochihin, Printskrin Ministarstvo odbrane Rusije

Jedinice grupe „Dnjepar“ uspostavile su kontrolu nad ključnim rutama kretanja neprijateljske tehnike na orehovskom pravcu u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Grupa „Jug“ oborila 129 teških dronova

Pripadnici grupe „Jug“ uništili su 329 dronova ukrajinskih snaga za 24 sata, saopštio je portparol grupe Vadim Astafjev.

Takođe je uništeno 57 centara za upravljanje dronovima, 48 kopnenih robotskih sistema i sedam skladišta sa rezervama opreme.

PVO sistemi oborili su 106 bespilotnih letelica avionskog tipa i 129 teških dronova.

Osim toga, dronovi su na kramatorskom i slavjanskom pravcu uništili 67 antena za vezu i dronove, 39 kopnenih robotskih sistema, 39 punktova za upravljanje dronovima i sedam dronova ukrajinske vojske.

(Sputnjik)