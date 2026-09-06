PRIČA JOŠ NIJE ZAVRŠENA: Propustili ste rok za upis kuće ili stana? Za neke građane postoji još jedna šansa

GLAVNI rok je istekao još u februaru i mnogi su tada pomislili da je priča završena. Međutim, sistem i dalje prima određene prijave, a krajnji datum se približava. Postoji, ipak, važan uslov - nije dovoljno samo reći da ste zaboravili da se prijavite.

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Građani koji nisu podneli prijavu za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima u okviru programa „Svoj na svome“ još uvek mogu da dobiju priliku da to učine, ali ne svi i ne bez obrazloženja.

Redovni rok istekao je 8. februara 2026. godine. Ipak, građanima koji prijavu nisu podneli iz objektivnih, odnosno opravdanih razloga ostavljena je mogućnost naknadnog prijavljivanja zaključno sa 24. oktobrom 2026. godine.

To znači da sam propušten februarski rok ne mora automatski da znači da je mogućnost upisa izgubljena.

Ali postoji ključan detalj.

Nije dovoljno samo zakasniti

Naknadna prijava nije novo opšte produženje roka za sve koji su zaboravili ili jednostavno nisu želeli da podnesu zahtev.

Podnosilac mora da navede razlog zbog kojeg prijavu nije podneo na vreme i da priloži dokaz na osnovu kojeg može da se utvrdi opravdanost kašnjenja.

U aplikaciji „Svoj na svome“ zbog toga postoji posebno polje „Razlog nepodnete prijave“. Podnosilac bira ponuđenu opciju ili samostalno unosi razlog, a u posebnom polju prilaže dokaz na koji se poziva. Agencija zatim ocenjuje dostavljenu dokumentaciju.

Dakle, 24. oktobar ne treba tumačiti kao novi rok tokom kojeg svako bez dodatnih uslova može da podnese prijavu.

Šta ako ste se prijavili, ali vam nedostaje dokumentacija?

To je druga situacija.

Građani koji su prijavu već podneli imaju mogućnost da je dopune dodatnom dokumentacijom za objekte koji su već navedeni u zahtevu.

Ako Agencija prilikom obrade utvrdi tehnički nedostatak ili neslaganje sa podacima iz baze, podnosilac se o tome obaveštava putem aplikacije i SMS poruke i dobija rok od 30 dana da nedostatak otkloni.

Zbog toga je važno pratiti poruke i obaveštenja koja stižu u vezi sa predmetom.

Jedna stvar kod zakasnele prijave nije moguća

Postoji još jedan detalj koji lako može da napravi zabunu.

Funkcionalnost za dopunjavanje već podnetih zahteva ne znači da se postojećoj prijavi mogu naknadno dodavati potpuno novi objekti. Prema obaveštenju Agencije, dodavanje novih objekata tom funkcionalnošću nije moguće.

Zato građani treba da razlikuju tri situacije: blagovremeno podnet zahtev koji se dopunjava, zakasnelu prijavu uz dokazivanje opravdanog razloga i pokušaj naknadnog dodavanja objekta u postojeću prijavu.

Za svaku važe druga pravila.

Zašto ne treba čekati 24. oktobar

Iako do krajnjeg datuma ima još nekoliko nedelja, kod ovakvih postupaka nije dobro ostavljati dokumentaciju za poslednji dan.

Posebno ako tek treba prikupiti dokaz kojim se objašnjava zbog čega prijava nije mogla da bude podneta u redovnom roku.

Najvažnija informacija za one koji su februar propustili zato glasi: mogućnost i dalje postoji, ali nije automatska.

Do 24. oktobra mogu da se prijave oni koji mogu da dokažu opravdanost kašnjenja, a upravo će procena tog dokaza odlučiti da li će zakasnela prijava biti prihvaćena.

(Direktno)