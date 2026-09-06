BK "Profesionalac" lider posle prvog kola Bokserske lige Srbije!
Bokserski klub "Profesionalac" nalazi se na prvom mestu na tabeli posle prvog kola Bokserske lige Srbije, koje je održano u Prokuplju.
BK "Profesionalac" se nalazi na prvom mestu na tabeli sa pet bodova, a potom slede BK "Srbija", BK "Manča", BK "Olimpikus" i BK "J. Kursula" sa po četiri boda.
BK "Princip", BK "Topličanin", BK "Viktori", BK "Goč", BK "Voždovac" i BK "Naisus" su osvojili po dva, a BK "KS037" jedan bod.
Pravo učešća u Bokserskoj ligi Srbije imaju klubovi sa teritorije Republike Srbije koji ispunjavaju propisane uslove.
"Prvo kolo okupilo je klubove iz različitih krajeva Srbije i označilo početak višemesečne borbe za bodove, plasman i titulu šampiona Superlige Srbije za sezonu 2026/27. Kroz ligaški sistem klubovi će imati priliku da tokom cele sezone budu deo ozbiljnog i kontinuiranog takmičenja, dok će se najboljim ekipama otvoriti put borbi za šampionsku titulu. Prvo kolo je pokazalo ono što se i očekivalo - da će borba za vrh biti neizvesna", navode iz Srpskog bokserskog saveza.
"Nova sezona Bokserske lige Srbije biće prilika da se kroz kvalitetnu organizaciju, fer-plej, bezbednost takmičara i redovne mečeve dodatno podigne nivo domaćeg boksa. Od septembra 2026. do maja 2027. godine klubovi će voditi veliku sportsku bitku za bodove, plasman i šampionsku titulu", saopšteno je SBS.
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