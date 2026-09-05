NOVA SENZACIJA NA US OPENU! Šesti reket sveta završio borbu za titulu na poslednjem grend slemu u sezoni
Italijanski teniser Flavio Koboli eliminisan je u trećem kolu US Opena, nakon što je izgubio od Belgijanca Aleksandera Bloksa rezultatom 3:1 u setovima (6:7, 6:3, 6:0, 6:3).
Velika borba viđena je u prvom setu, koji je otišao u taj-brejk, a tamo se Italijan bolje snašao i poveo sa 1:0 u setovima. Tada se činilo da sve ide na ruku Kobolija, međutim desio se nagli pad u igri Italijana.
Koboli je u drugom setu stigao do prednosti od 3:2, a potom potpuno preokrenuo ritam.
Bloks je, međutim, odgovorio na najbolji mogući način i osvojio naredna četiri gema za 6:3.
Tu se igra Italijana potpuno raspala. Belgijanac je nastavio da napada, koristio svaku priliku i bez izgubljenog gema stigao do trećeg seta – 6:0.
Koboli je pokušao da se vrati u četvrtom setu. Bloks je ipak držao meč pod kontrolom, a novim brejkom stigao do prednosti od 3:1. Italijan je imao priliku da se odmah vrati, izborio je tri brejk lopte, ali mu je tek četvrta donela realizaciju.
U nastavku je viđena velika borba za svaki poen, ali je Bloks ponovo pronašao način da napravi razliku. Vezao je tri gema u završnici i zakazao jedno od najvećih iznenađenja ovogodišnjeg US opena.
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