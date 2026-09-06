Nije dozvolio iznenađenje: Zverev ubedljivo do osmine finala US opena

NEMAČKI teniser Aleksander Zverev se mučio u prva dva kola US opena, ali u trećem je pokazao da forma ide uzlaznom putanjom. On je pobedio Alehandra Tabila sa 6:2, 7:6(2), 6:2.

FOTO: Tanjug/AP/Frank Franklin II

Trenutno drugi igrač planete je bio dominantan protiv Čileanca i protivnicima je stavio do znanja da je spreman da ide do kraja u Njujorku.

Jedino je drugi set bio neizvestan, rešen je u taj-brejku, ali taj 13. gem je 29-godišnjak iz Hamburga odigrao sjajno, prepustivši rivalu samo dva poena.

Nemac je pre ovog trijumfa savladao u pet setova Lorenca Sonega i Kventina Alisa. S tim što je protiv Italijana preokrenuo rezultat.

Zverev će u osmini finala US opena igrati protiv još jednog italijanskog tenisera Lućijana Darderija.

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