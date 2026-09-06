Tenis

Nije dozvolio iznenađenje: Zverev ubedljivo do osmine finala US opena

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

06. 09. 2026. u 09:44

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NEMAČKI teniser Aleksander Zverev se mučio u prva dva kola US opena, ali u trećem je pokazao da forma ide uzlaznom putanjom. On je pobedio Alehandra Tabila sa 6:2, 7:6(2), 6:2.

Није дозволио изненађење: Зверев убедљиво до осмине финала УС опена

FOTO: Tanjug/AP/Frank Franklin II

Trenutno drugi igrač planete je bio dominantan protiv Čileanca i protivnicima je stavio do znanja da je spreman da ide do kraja u Njujorku.

Jedino je drugi set bio neizvestan, rešen je u taj-brejku, ali taj 13. gem je 29-godišnjak iz Hamburga odigrao sjajno, prepustivši rivalu samo dva poena.

Nemac je pre ovog trijumfa savladao u pet setova Lorenca Sonega i Kventina Alisa. S tim što je protiv Italijana preokrenuo rezultat.

Zverev će u osmini finala US opena igrati protiv još jednog italijanskog tenisera Lućijana Darderija.

BONUS VIDEO:  BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića

 

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Pres konferencija Saše Ilića posle derbija: Kriterijum suđenja nije bio onakav kakav treba da bude, sudija mora da bude 50/50

Pres konferencija Saše Ilića posle derbija: "Kriterijum suđenja nije bio onakav kakav treba da bude, sudija mora da bude 50/50"