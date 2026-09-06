SEF DO VRHA NAPUNJEN GOTOVINOM SRUŠIĆE UKRAJINU: Evo šta je pronađeno u jednoj od kancelarija glavnog tužioca

SEF , do vrha napunjen gotovinom, pronađen je tokom pretresa kod rukovodioca jednog od odeljenja Kancelarije generalnog tužioca Ukrajine, navodi se u objavi ukrajinskog Specijalizovanog antikorupcijskog tužilaštva (SAP).

Dmytro Tolmachov / Alamy / Profimedia

U petak su Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) i SAP saopštili da sprovode operaciju na razotkrivanju kriminalne organizacije koju je predvodio zvaničnik Kancelarije generalnog tužioca Ukrajine, a koja je bila povezana sa radom prevarantskih kol-centara. Prema podacima poslanika Vrhovne rade Alekseja Gončarenka (u Rusiji uvrštenog na spisak terorista i ekstremista), uhapšen je načelnik sajber-odeljenja Kancelarije generalnog tužioca Ukrajine Sergej Kropiva, prenose RIA Novosti.

U subotu je SAP na svom Telegram kanalu objavio podatke o toku pretresa kod osumnjičenih iz Kancelarije generalnog tužioca Ukrajine, uz fotografije sa mesta pretresa. Na jednoj od fotografija prikazan je sef do vrha napunjen gotovinom. Nije saopšteno kome je novac pripadao, niti o kojoj je sumi reč.

Prema podacima SAP-a, učesnici šeme dobijali su novac od vlasnika prevarantskih kol-centara kako ne bi ometali njihov rad. Novac su potom legalizovali kupovinom nekretnina i dragocenosti, kao i predstavljajući ga kao prihod njima bliskih osoba.

Na ovaj način je ukupno legalizovano oko 30 miliona grivni, odnosno oko 670.000 dolara. Još oko 12 miliona grivni, odnosno oko 270.000 dolara, legalizovano je tako što su elitne nekretnine na Karpatima preregistrovane na fiktivne vlasnike.

Ukupno je pet osoba osumnjičeno u ovom slučaju. Njihova imena nisu objavljena.

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