OVO KUPCE ODMAH ODBIJA: Pazite na ove stvari ako prodajete kuću ili stan, agent za nekretnine dao korisne savete

OD zastarelih tapeta do krivo postavljenih pločica, agenti za nekretnine videli su gotovo sve.

Foto: Fabio Balbi / Alamy / Profimedia

Ali kada ih pitate koja karakteristika doma gotovo uvek natera kupce da odustanu i krenu u potragu za sledećom nekretninom, jedan odgovor se stalno ponavlja.

Nastavite da čitate kako biste saznali o čemu je reč, ali i dobili savete kako da taj problem rešite uz ograničen budžet. Otkrivamo i koje još karakteristike doma agenti smatraju gotovo sigurnim „deal-breakerom“.

Jedna stvar u domu zbog koje kupci gotovo uvek odustaju

- Najveći problem za kupce nekretnina jeste očigledno zapuštanje doma - kaže agentkinja za nekretnine Grečen Valensija, piše The Spruce.

Sa 19 godina iskustva u poslovanju nekretninama, ona tvrdi da kupci, čim vide da kuća ili stan nisu održavani – prljava kupatila, polomljene elemente ili zastarele završne obrade – odmah počinju da sumnjaju da se ispod površine kriju mnogo ozbiljniji problemi.

- Nije stvar samo u estetici. Zapušten izgled ukazuje na moguće glavobolje i dodatne troškove u budućnosti - kaže ona.

Ali nemojte misliti da je sve u redu samo zato što vam se krov ne urušava. Valensija objašnjava da zapuštenost može imati i mnogo suptilnije oblike koje vlasnici često ne primećuju, poput zaraslog dvorišta ili oljuštene boje koja kvari prvi utisak o nekretnini.

Ona dodaje da i tzv. „popkorn“ (kokice) plafoni, odnosno plafoni sa karakterističnom reljefnom teksturom, ostavljaju utisak zastarelosti, ali mogu biti i znak nedovoljnog održavanja, posebno zato što mogu izazvati određene zdravstvene nedoumice.

Kako rešiti problem uz mali budžet

Ako raspolažete ograničenim budžetom, usmerite se na brze i pristupačne promene površina. Svež sloj boje može momentalno da poboljša izgled spoljašnjosti i pomogne da potencijalni kupci požele da uđu u kuću.

U unutrašnjosti postavite tepihe preko dotrajalih podova i prefarbajte zastarele kuhinjske elemente. Kupci će možda jednog dana zameniti kuhinjske ormariće, ali će ih nova boja u međuvremenu učiniti mnogo privlačnijim.

Čak i jednostavne zamene, poput modernijih zavesa ili nove zavese za tuš-kabinu, mogu učiniti da umorne i zastarele prostorije izgledaju svežije, a da pritom ne potrošite mnogo novca.

Kako rešiti problem kompletnim renoviranjem

Ako imate budžet za veće zahvate, prvo uložite u spoljašnjost. Prefarbajte fasadu u modernije tonove, uredite zaraslo zelenilo i popravite strukturne probleme, poput ispucalog prilaza ili stepenica koje su se nakrivile.

Uredna kuća sa sveže okrečenom fasadom ostavlja snažan prvi utisak i kupcima odmah pokazuje kakav potencijal nekretnina ima.

Promene u enterijeru svakako mogu pomoći, ali ako je celoj kući potrebno ozbiljno renoviranje, sitni zahvati poput nove kuhinjske obloge ili novih vrata mogu delovati kao premalo i prekasno – a tokom kompletne renovacije ionako bi mogli biti zamenjeni.

Jedan izuzetak su „popcorn“ plafoni. Njihovo uklanjanje predstavlja unapređenje bezbednosti koje budući kupci neće morati sami da rešavaju.

5 drugih karakteristika doma koje odbijaju kupce

Ako ste rešili zapuštene delove doma, a još uvek imate posla, stručnjaci izdvajaju još pet karakteristika koje mogu odbiti potencijalne kupce.

1. Teške zavese

- Teške zavese ne blokiraju samo svetlost - kaže Valensija.

„One kupcu otežavaju da zamisli svetao i prozračan dom.“

Ona dodaje da današnji kupci preferiraju prostore pune prirodne svetlosti, pa sve što je sprečava da prodre u prostoriju može učiniti da dom deluje manje i kao da zahteva veliku renovaciju.

2. Jarke ili tamne boje zidova

- Upadljive boje mogu da odražavaju ličnost vlasnika, ali istovremeno kupcu poručuju da će morati ponovo da kreči - kaže Valensija.

Čak i ako su zidovi okrečeni u moderne nijanse poput maslinastozelene ili tamnoplave, vredi razmisliti o novom sloju neutralne bele boje. Tako će kupci moći da se usredsrede na sam prostor, umesto da u glavi prave sve duži spisak stvari koje bi morali da menjaju.

3. Formalna trpezarija

- Formalne trpezarije su odlične za Dan zahvalnosti, ali današnji kupci žele prostorije koje mogu da koriste svakodnevno - kaže Valensija.

Ipak, ako vaš dom ima tradicionalnu trpezariju, ne morate odmah da je pretvarate u kućnu kancelariju. Dovoljno je da joj date opušteniji izgled.

Na primer, tradicionalni persijski ili orijentalni tepih možete zameniti prostirkom od prirodnih vlakana, poput jute ili sisala. Izdržljiviji i jednostavniji tepih odmah će čak i najelegantnijem prostoru dati opušteniji karakter.

4. Otvorene police

Otvorene police možda savršeno odgovaraju vašem načinu života, ali većini kupaca nisu naročito privlačne.

„Otvorene police izgledaju sjajno na Pinterestu“, kaže Valensija, „ali u stvarnom životu kupci vide prašinu, nered i stres.“

Ako vam budžet dozvoljava, razmislite o tome da otvorene police zamenite zatvorenim kuhinjskim elementima.

Ako ugradnja novih ormarića nije opcija, pokušajte da police uredite dekorativno. Umesto tanjira i čaša, postavite nekoliko pažljivo odabranih detalja, poput uramljenih slika i saksijskih biljaka. Tako kupci neće imati osećaj da će morati da održavaju isti nivo urednosti ako kupe nekretninu.

5. Previše lično uređen prostor

Bilo da je reč o ogromnom lusteru od pleksiglasa koji dominira dnevnom sobom ili peći na drva ugrađenoj u kamin, upečatljivi i izrazito lični izbori u dizajnu mogu otežati kupcima da zamisle sebe kako žive u tom prostoru, kaže Valensija.

Ako vaš dom deluje kao da je „previše vaš“, počnite tako što ćete smanjiti količinu ličnih detalja. Sklonite upečatljive komade nameštaja i višak dekoracije kako bi kupci mogli da se usredsrede na ono što je zaista važno – sam prostor i njegov potencijal.

(BizPortal)