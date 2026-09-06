Kakav meč na US openu: Iva Jović posle velike borbe u osmini finala!

VELIKU pobedu zabeležila je talentovana teniserka Iva Jović. Ona se plasirala u osminu finala US opena pošto je savladala Aleksandru Ealu sa 7:5, 3:6, 7:5.

FOTO: Tanjug/AP/Frank Franklin II

Što se meča tiče bio je veoma uzbudljiv. Delovalo je da će 14. na VTA listi dosta lakše osvojiti prvi set. Imala je prednost od 4:1, usledila je serija Filipnke od tri gema, ali dobro je reagovala 18-godišnjakinja iz Toransa i uspela je da dobije uvodni deo igre.

U drugom setu viđeno je pet vezanih brejkova, jedan više je napravila 18. teniserka sveta i to joj je bilo dovoljno da izjednači rezultat.

Uzbuđenja nije manjkalo ni u odlučujućem delu. Eala je vodila sa 2:4, no Iva je odigrala sjajno završnicu, napravila je preokret i slavila posle tri sata i četiri minuta velike borbe.

Koliko je sve ovo značilo mladoj teniserki srpskog porekla najbolje može da se vidi da je sa suzama u očima proslavila trijumf.

FOTO: Tanjug/AP/Frank Franklin II

Iva Jović će u osmini finala US opena igrati protiv Koko Gof.

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