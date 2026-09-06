TRAMP UPOZORAVA NA NAJGORI SCENARIO: "Uništiće Evropu, neće se zaustaviti u Španiji"

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp kritikovao je danas Španiju optuživši je da nema kontrolu nad svojim granicama, dok španski premijer Pedro Sančez odbacuje tvrdnje da postoji čvrst dokaz da je Maroko organizovao masovni priliv migranata u Seutu, špansku enklavu na severu Afrike.

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Tako je tužno ovo šta se dešava u Španiji, zemlji koja ima nultu kontrolu nad svojom granicom", napisao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Tramp je i ranije kritikovao Španiju, članicu NATO-a, zbog njenog odnosa prema migrantskom pitanju. U izjavi za britanski televizijski kanal GB Njuz, Tramp je situaciju u Španiji opisao kao "skandal" i upozorio da bi posledice mogle da se prošire i izvan te zemlje.

Američki predsednik je tada ocenio da će migranti koji ulaze u Španiju nastaviti put ka drugim evropskim zemljama.

"Uništiće Evropu, jer kada jednom uđu u Španiju, neće se zaustaviti u Španiji. Slivaće se u vašu zemlju i svaku drugu zemlju, ali već se slivaju u vašu zemlju", rekao je Tramp. Istovremeno, Sančez je izjavio da ne postoji "čvrst dokaz" da je Maroko organizovao priliv migranata u Seutu. Sančez je, obraćajući se parlamentu, rekao da nijedna policijska, pravosudna ili međunarodna institucija nije španskoj vladi dostavila dokaze da je Maroko planirao ili sproveo incident. Njegova izjava usledila je nakon što je izveštaj španske policije doveo u pitanje reakciju marokanskih bezbednosnih snaga. U izveštaju, do kojeg su došli mediji, odgovor marokanske policije opisan je kao "potpuna popustljivost", uz ocenu da je takav pristup omogućio masovni priliv migranata. U izveštaju se, takođe, navodi da je broj marokanskih policajaca u blizini graničnog prelaza bio "očigledno manji nego obično" i da policija nije učinila "ozbiljan pokušaj" da zaustavi priliv.

Maroko je, međutim, negirao da je došlo do popuštanja kontrole na kopnenom graničnom prelazu, dok je tamošnje Ministarstvo unutrašnjih poslova iznenadni priliv migranata pripisalo "zlonamernoj zloupotrebi" društvenih mreža i širenju obmanjujućih informacija.