Fudbal

Da li je zaslužio ovo priznanje? Fabijan Ruiz veruje da može da osvoji Zlatnu loptu

Танјуг

06. 09. 2026. u 14:55

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FUDBALER Pari Sen Žermena i reprezentativac Španije Fabijan Ruiz izjavio je da bi mu bila čast da osvoji "Zlatnu loptu", koja se dodeljuje najboljem igraču sveta, prenose ove nedelje francuski mediji.

Да ли је заслужио ово признање? Фабијан Руиз верује да може да освоји Златну лопту

FOTO: Tanjug/AP/Aurelien Morissard

Ovaj 30-godišnjak je sa "svecima" prošle sezone odbranio trofej Ligu šampiona, a pre nešto manje od mesec dana sa klubom iz Pariza odbranio je i titulu osvajača evropskog Superkupa.

Ruiz je ove godine sa selekcijom Španije osvojio Svetsko prvenstvo, koje je održano u SAD, Kanadi i Meksiku.

- San je svakog fudbalera da bude pojedinačno priznat za sav svoj trud. Imao sam sreće da osvojim mnogo timskih titula, kao i nekoliko individualnih. Zašto ne bih ove godine sanjao da se što više približim podizanju tog trofeja, što je nešto zaista posebno? Bila bi mi čast da podignem "Zlatnu loptu" - rekao je Ruiz u emisiji "Telefut" na kanalu "TF1".

Sjajni vezista je početkom godine imao problema sa povredom kolena zbog čega nije igrao od januara do aprila.

- Ne volim da budem u centru pažnje, ali mislim da ove godine to sebi mogu da dozvolim, s obzirom na sezonu, uloženi trud i osvojene titule. Što se tiče timskih uspeha, osvojio sam sve. Na globalnom individualnom planu, jedina titula koja mi nedostaje je "Zlatna lopta."

Ruiz je nedavno produžio ugovor sa PSŽ-om do 30. juna 2028. godine. On je član kluba iz Pariza od 2022. godine.

- Što se tiče trofeja, kao i fizičke spreme, nalazim se na vrhuncu karijere. Mnogo sam napredovao otkako je Luis Enrike imenovan za trenera PSŽ-a - zaključio je Ruiz.

"Zlatna lopta" biće dodeljena 26. oktobra.

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