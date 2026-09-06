Da li je zaslužio ovo priznanje? Fabijan Ruiz veruje da može da osvoji Zlatnu loptu
FUDBALER Pari Sen Žermena i reprezentativac Španije Fabijan Ruiz izjavio je da bi mu bila čast da osvoji "Zlatnu loptu", koja se dodeljuje najboljem igraču sveta, prenose ove nedelje francuski mediji.
Ovaj 30-godišnjak je sa "svecima" prošle sezone odbranio trofej Ligu šampiona, a pre nešto manje od mesec dana sa klubom iz Pariza odbranio je i titulu osvajača evropskog Superkupa.
Ruiz je ove godine sa selekcijom Španije osvojio Svetsko prvenstvo, koje je održano u SAD, Kanadi i Meksiku.
- San je svakog fudbalera da bude pojedinačno priznat za sav svoj trud. Imao sam sreće da osvojim mnogo timskih titula, kao i nekoliko individualnih. Zašto ne bih ove godine sanjao da se što više približim podizanju tog trofeja, što je nešto zaista posebno? Bila bi mi čast da podignem "Zlatnu loptu" - rekao je Ruiz u emisiji "Telefut" na kanalu "TF1".
Sjajni vezista je početkom godine imao problema sa povredom kolena zbog čega nije igrao od januara do aprila.
- Ne volim da budem u centru pažnje, ali mislim da ove godine to sebi mogu da dozvolim, s obzirom na sezonu, uloženi trud i osvojene titule. Što se tiče timskih uspeha, osvojio sam sve. Na globalnom individualnom planu, jedina titula koja mi nedostaje je "Zlatna lopta."
Ruiz je nedavno produžio ugovor sa PSŽ-om do 30. juna 2028. godine. On je član kluba iz Pariza od 2022. godine.
- Što se tiče trofeja, kao i fizičke spreme, nalazim se na vrhuncu karijere. Mnogo sam napredovao otkako je Luis Enrike imenovan za trenera PSŽ-a - zaključio je Ruiz.
"Zlatna lopta" biće dodeljena 26. oktobra.
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