RAKOČEVIĆ KRITIKUJE: "Potrebno je više hrabrosti, jasniji plan razvoja i veće poverenje u igrače sa ovih prostora"
Igor Rakočević iskoristio je boravak u Ljubljani, gde je uvršten među 25 igrača koji su ostavili poseban trag u istoriji ABA lige, da ukaže na problem koji već godinama prati regionalnu košarku.
Nekadašnji reprezentativac Srbije govorio je o sve češćem odlasku mladih talenata, ali i o tome koliko prostora oni zapravo dobijaju u klubovima u kojima bi trebalo da se razvijaju. Kao posebno upečatljiv primer izdvojio je Nikolu Topića.
Rakočević smatra da klubovi moraju da naprave sistem u kojem će mladi igrači imati realnu mogućnost da se dokažu na seniorskom nivou, a ne samo da prolaze kroz mlađe kategorije.
- Neophodno je pronaći način da mladi igrači dobiju pravu priliku. Ako se ulaže u mlađe kategorije, onda mora da postoji i put ka prvom timu. Nikola Topić je odličan primer. Bio je proglašen za najboljeg mladog igrača Evrope u svojoj generaciji, a ipak nije dobio dovoljno prostora u svom klubu - istakao je Rakočević.
Proslavljeni bek smatra da deo odgovornosti leži i na trenerima, koji bi, prema njegovom mišljenju, morali da imaju više poverenja u domaće talente i da razmišljaju dugoročnije.
- Potrebno je više hrabrosti, jasniji plan razvoja i veće poverenje u igrače sa ovih prostora. Ovaj region je kroz istoriju dao ogromna košarkaška imena, od Dražena Petrovića i Vlade Divca pa nadalje. Košarka je deo naše tradicije i to ne smemo da zaboravimo - poručio je Rakočević.
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