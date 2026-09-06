ODLAZAK IZ JEDINSTVA: Uroš Matić napustio Ubljane

JEDINSTVO iz Uba nije dobro počelo sezonu i zbog toga je cenu trener Uroš Matić odlučio da napusti ovaj klub.

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Posle nekompletnog sedmog kola ovaj tim se nalazi na pretposlednjem 15. mestu na tabeli sa samo četiri boda.

Do razlaza između dve strane je došlo nakon poraza od Napretka (1:2). To je bio peti neuspeh Ubljana ove sezone.

- Uroš Matić saopštio je ekipi, upravi i javnosti da je meč protiv Napretka bio njegov poslednji na klupi Jedinstva i da je odluka o ostavci neopoziva. Kako je rekao, odluka nije doneta preko noći. O njoj je dugo razmišljao, a upravo ljubav prema Jedinstvu bila je jedan od razloga zbog kojih je odlučio da napravi ovaj korak. Njegov prelazak iz kopački u trenerske cipele došao je u posebnom trenutku za klub, ali je upravo iz te uloge uspeo da ostavi dubok trag i upiše svoje ime u istoriju Jedinstva - stoji u zvaničnoj objavi kluba.

Uroš Matić je januara 2025. seo na klupu Jedinstva i predvodio ekipu na 61 utakmici, zabeleživši 20 pobeda i 29 poraza.

- Od Superlige, preko borbe za svaki bod, sve do istorijskog plasmana u polufinale Kupa Srbije, Matić je sa Jedinstvom prošao put koji će se dugo pamtiti. Bilo je velikih pobeda, teških poraza, emocija, pritiska i trenutaka u kojima je klub pokazivao ono po čemu je njegovo ime i dobilo smisao - jedinstvo. Zato je sada, više od svega, vreme za zahvalnost. Hvala vam, šefe, na svakom treningu, svakoj utakmici i svakom trenutku u kojem ste verovali u ovaj tim. Hvala na trudu, emociji i ljubavi prema fudbalu, ali i prema Jedinstvu, koju ste prenosili na igrače i naše navijače. Ono što ste uradili sa ovim klubom ostaje zapisano. Istorijski rezultati, utakmice koje ćemo pamtiti i trag koji ste ostavili ne mogu se izbrisati. Hvala, Uroše, za sve što ste dali Jedinstvu. Jednom Jedinstvo, zauvek Jedinstvo - takođe piše u saopštenju Jedinstva.

Ubljani će priliku da drugu prvenstvenu pobedu imati 12. septembra kad na stadion "Dragan Džajić" dolazi Smederevo.

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