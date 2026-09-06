U 180. "večitom derbiju" Crvena zvezda će biti domaćin Partizanu. Susret osmog kola Superlige Srbije možete uživo da pratite na portalu "Novosti".

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

ZVEZDA - PARTIZAN (drugo poluvreme) 2:1 (2:1) ( Dijeng 17', Ivanić 28'p- Že 1')

76' Pritiska Partizan, pokušava da pronađe prostor ka golu rivala.

69' Veliki posao odradio je Gaštarov, proigrao Bukarija koji je imao lagan posao, trebalo da matira Krunića koji je izašao, ali je promašio nepromašivo.

55' Zbog povrede je Rade Krunić morao da napusti igru, biće to veliki hendikep u nastavku za crveno-bele. Umesto njega ušao je Bađo.

FOTO: Novosti

53' Vukotić je raspalio po loptu, pogodio je prečku.

46' Počelo je drugo poluvreme, a na početku je upriličen veliki vatromet povodom 60. rođendana stadiona Rajko Mitić koji je prekinuo derbi.

45' KRAJ PRVOG POLUVREMENA

38' Učena je igrao rukom u blizini šesnaesterca Zvezde, slobodan udarac izveo je Vukotić, ali blizu Mateusa.

28' GOL, Zvezda! Ivanić je bio izvođač najstrože kazne. Poslao je Krunića desno, loptu levo.

27' Gledao je Nenad Minaković start defanzivca Partizana, pokazao na belu tačku.

24' Gaštarov je pripretio, dodao do Dijenga, a strelac gola za domaće nešto ranije šutirao je preko gola. Tražili su iz Zvezde penal.

18' Odmah su i navijači na severu, "delije" bakljadom odgovorile "grobarima" posle gola.

17' GOL, Zvezda! Debitant Dijeng poravnava rezultat! Asistent bio je Mirko Ivanić.

13' Nižu se prilike, sada je Mirko Ivanić zapretio, pogrešili su domaći, a Ivanić uz pomoć Dienga koji mu je petom odigrao dupli pas, ne uspeva da pogodi gol.

11' Veliku šansu sada je imao domaćin. Zvezda je preko Mirka Ivanića povukla, dodao je vezista do Kostova, a on bio neprecizan.

2' Ovako su navijači Partizana proslavili pogodak u 180. "večitom derbiju".

1' GOL! Partizan! Že je strelac gola. Šutirao je iskosa Sek, odbranio Matues, a na pravom mestu bio je njegov sunarodnik.

1'Počinje meč.

Pred početak meča održan je minut ćutanja zbog smrti Ratka Mladića.

18.35 - De Bleker, Radujko, i mnogi drugi stigli su na "Marakanu", a ko je sve tu pogledajte:

18.30 - Pogled na tribine pola sata pred meč.

18.25 Saša Ilić se obratio pred početak meča.

- Ovde sam odigrao poslednji meč, ono finale Kupa Srbije gde je Ostojić postigao pogodak, poslednji trofej Partizana. Nemam poseban osećaj, imam pozitivnu tremu, verujem u svoje igrače, daće maksimum, videćemo kako će se to završiti. Kao igrač nisam bio motivator, sa saigračima sam pričao kroz šalu, sada je na ozbiljnijem nivou. Igračima sam preneo da budu mirni. Znam da ih drma adrenalin, moraju da budu skoncentrisani - rekao je trener gostiju.

18.15 - Dragan Džajić, predsednik FS Srbije stigao je na stadion Rajko Mitić. Srdačno ga je dočekao ga je Boško Đurovski.

Nije moglo bez incidenata oko stadiona "Rajko Mitić" pogledajte šta se dešavalo neposredno pred meč u posebnom tekstu.

18.00 - Saša Ilić odlučio se za očekivanih 11 u startnoj postavi, a Albert Rijera promešao je karte i danas. Ovo su sastavi Zvezde i Partizana za meč:

CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Mateus - Gudelj, Lukasen, Učena - Krunić, Gaštarov - Čam, Elšnik - Kostov, Bamba, Ivanić.

PARTIZAN (4-2-3-1): Krunić – Đurđević, Milić, Simić, Milovanović – Baba, Vukotić – Sek, Miladinović, Čumić – Že.

17.59 - Veliki broj navijača nalazi se ispred stadiona "Rajko Mitić". Polako pristižu pristalice oba tima, do početka meča ostalo je još sat vremena.

CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN (početak od 19 časova)

UOČI MEČA

Crvena zvezda dočekuje najvećeg rivala kao lider na tabeli, a izabranici Alberta Rijere u prethodnih sedam kola postigli su 16, a primili samo jedan gol.

Iako važe za apsolutnog favorita, atmosfera u redovima aktuelnog šampiona poljuljana je porazom od Viktorije u Plzenju 5:1.

Partizan ne pamti teže dane, u "večiti derbi" ulazi kao tim na 11. poziciji na tabeli, sa svega sedam bodova, doduše imaju i utakmicu manje od drugih rivala u zoni ispadanja.

Tim koji sa klupe predvodi legenda kluba Saša Ilić prekinuo je niz od tri poraza u prvenstvu pobedom nad OFK Beogradom (3:1) u prošlom kolu, što je donelo blago olakšanje, ali je pritisak i dalje ogroman. Eventualni poraz na "Marakani" dodatno bi omeo crno-bele na putu ka ozdravljenju.

Posebnu draž predstojećem duelu daje činjenica da će na klupama oba tima sedeti treneri debitanti u "večitom derbiju". Dok će se Španac Albert Rijera prvi put susresti sa jedinstvenom atmosferom koju ovi timovi i navijači priređuju, njegov kolega Saša Ilić ima ogromno igračko iskustvo u ovim mečevima. Ilić je međutim i sam istakao da je uloga trenera potpuno drugačija.

Tradicija i statistika u poslednjih nekoliko godina idu na ruku Crvenoj zvezdi. Crveno-beli dugo ne znaju za poraz u duelima sa Partizanom u Superligi, a dobili su i prethodna četiri prvenstvena okršaja.

Zanimljivo je da su derbiji, uprkos velikim očekivanjima, često bili tvrdi i neefikasni. Podatak da su se 42 od poslednja 63 međusobna susreta završila sa manje od tri postignuta gola sugeriše da bi i ovog puta odbrane mogle da imaju ključnu ulogu.

IZJAVA ALBERTA RIJERE PRED DERBI

- Najvažniji su igrači, oni su spremni. Moja je odgovornost da ih pripremim tehnički, taktički i, što je najvažnije, psihički. Fizička sprema jeste važna, ali mentalna je još važnija. Rekao bih da je mentalna sprema najbitnija, jer u derbijima, kao što smo mnogo puta rekli, na papiru nema favorita. Nije ni važno ko je favorit. Sutra nas očekuje prelepa predstava, ali mentalno moramo biti spremni. Pripremam tim na najbolji mogući način, jer je to moja odgovornost i jer verujem — a to sam rekao i ljudima u klubu — da kada dovodimo igrače, moramo da se fokusiramo na njih kao ličnosti. Ne možete dovoditi samo kvalitet. Morate da dovedete lidere, karaktere, igrače koji će biti spremni za ovakve scenarije – derbije, evropska takmičenja, velike trenutke. Još sam u procesu upoznavanja tima, mogu reći da ih poznajem oko 90%, ali i dalje pokušavam da izvučem iz njih što više informacija. Zajedno smo četiri utakmice, ovo je peta. Potrebno mi još malo vremena. Ponavljam, potrebni su mi ratnici, igrači spremni da daju više od sto odsto za ovaj klub, za ovaj dres i za sopstvene karijere. Igrači su spremni. A ako me pitate da li sam ja spreman, moja odgovornost je da oni budu spremni, a mogu da vam garantujem da će sutra biti spremni na sve. Svaka zemlja je drugačija, svaki derbi je drugačiji. Ne volim da poredim. Sutra je najveći derbi u ovoj zemlji i čekam ga sa nestrpljenjem. Zaista želim to da doživim, jer je to jedan od najpopularnijih derbija na svetu i shvatićemo ga kao spektakl. To je fudbal, prelepa igra. Međutim, iako je to praznik za navijače i porodice koje to gledaju sa strane, mi moramo da budemo fokusirani na to da uradimo mnogo dobrih stvari na terenu, i sa loptom i bez nje. Želim da vidim tim. Želim da moja ekipa igra kao tim u svakom trenutku. Znam da ljudi sa strane uvek ponavljaju jednu reč, a to je pobeda. Moramo da pobedimo. Nisam fokusiran samo na pobedu. Fokusiran sam na to da prenesem igračima prave informacije, kako bi sutra na terenu uradili mnogo dobrih stvari. Ako to uradimo, siguran sam da ćemo biti bliži pobedi. Svi igrači su nam na raspolaganju, što je prelepa vest. Obično posle priprema ili na početku sezone imate igrače koji nisu fizički potpuno spremni ili vuku sitne povrede. Zaista, skidam kapu kondicionim trenerima i fizioterapeutima, obično ih nema u vestima, ali su nam izuzetno važni. Svi su spremni, pa i Bukari. Ono što sam rekao njemu lično jeste da je to kao kada imate decu, za mene su moji igrači moja deca i ja moram da ih volim. Volite svoje dete, a ono napravi grešku. Jednu grešku. Vi odete kod njega, pokušate da ispravite tu grešku, ali vam je on i dalje potreban, i dalje je vaš sin. Nismo mašine. Znam da on Osman grešku ne sme da ponovi, to je primer i za sve ostale. Potreban mi je. Moji igrači su moje ruke, moje noge. Bukari je ponovo u timu, naučio je lekciju iz te situacije, i sada idemo dalje. Važno je da na terenu delujemo kao tim i da više ne pravimo takve greške. Očekujem tipičnu derbi utakmicu, gde će biti izuzetno važno kako otvorite meč i kako odigrate prvih 10-15 minuta. Način na koji ja pripremam utakmice jeste da protivniku odmah pošaljemo psihološku poruku, da im stavimo do znanja vi ćete nas čekati, vi ćete trčati, vi ćete biti podređeni. Tako pripremam svoje timove. Naravno, za pobedu se igra 90 minuta, ali ti uvodni minuti biće veoma važni da pošaljemo poruku, nametnemo svoju igru sa loptom i nateramo ih da pate. Takođe, fudbal se igra i bez lopte. Pripremam igrače da budu veoma aktivni u presingu čim izgubimo loptu, da budu jako agresivni i da je što pre povrate. Ako bih vam rekao na čemu smo tačno radili kako bismo ih zaustavili, odao bih vam te informacije, tako da to neću uraditi. Crno-beli imaju tri veoma jasna koncepta koja rade prilično dobro i po automatizmu. Juče smo na treningu radili upravo na tome kako da neutrališemo njihove jake strane. Kao i svi timovi na svetu, pa i mi sami, i oni imaju slabe tačke i tu moramo da pokušamo da ih udarimo. Imamo vrlo jasan plan. Igrači su ubeđeni u njega. Povratna informacija koju od njih dobijem posle treninga mi je jako bitna, kada ih pogledam u oči i vidim da zaista veruju u ono što sutra moramo da uradimo. Znam startnih 11. Što se tiče bonus igrača, igraće dva, tri, možda i četiri. Veoma sam srećan zbog mladih igrača, oni su ključ, jer su gladni. Tu reč često koristim — kod mene ne igra pasoš, ne igraju imena. Godine nisu bitne. Važno je da li si gladan. Ako si gladan i motivisan, uradićeš velike stvari. Ne želim pasivne igrače. Navijačima nisam obećao titule, obećao sam samo jednu stvar, da će moj tim dati sve od sebe na terenu. Ko ne daje sve od sebe, nema mesta u mom timu. Mladi igrači to zaista žele i imaće mnogo prilika. Ne mogu da vam otkrijem prvih 11, ali računam na mlade. I ne radi se samo o onima koji počinju. Pet izmena koje ću verovatno izvršiti biće jednako važne - rekao je strateg Zvezde.

REČ SAŠE ILIĆA PRED DERBI

Naravno da ću iskustva koja imam probati da prenesem igračima, odigrao sam najviše derbija u istoriji i sa tog aspekta mogu da poručim momcima da probaju da ostanu mirni. Bio sam i ja mlad, znam da su emocije velike, ali moraju da kanališu energiju i da se opuste. Ne da se opuste u smislu da rade šta hoće na terenu, nego da ne dozvole da ih ponese ambijent sa tribina. Imam mnogo derbija iza sebe kao igrač, ali ovo je prvi u ulozi trenera. Još nemam žmarce u stomaku, razmišljam šta i kako. Najbitnije mi je da ekipa bude svesna da jedino kao tim može da deluje i izgleda dobro. Ovo je najveća utakmica u našoj zemlji, za ovo se živi. Očekujem dobar meč, dosta navijača i krcat jug, što je najbitnije, jer navijači mogu mnogo da pomognu našim igračima. Nadam se da Partizan može da prekine tradiciju koja nije sjajna na Marakani, tome ćemo težiti. Protiv Hetafea su moji igrači videli da, ukoliko daju sve od sebe u datom trenutku i ako deluju kao tim, mogu da budu ravnopravni sa ekipom takvog ranga. Na to se nadovezao i OFK Beograd, pa sa dozom samopouzdanja čekamo derbi. Doduše, forma u derbiju ne znači ništa. Dosta puta se dešavalo da derbi izrodi nekog novog heroja, a nadam se da će taj heroj sutra biti iz našeg tabora. Razmišljam još uvek kako da rešimo problem sa viškom stranaca van EU, nismo doneli konačnu odluku, posle treninga će sve biti jasnije.U našoj ligi je dozvoljeno samo četvorica, što nam stvara problem, pa ćemo neke igrače morati da ‘žrtvujemo’, ali ubeđen sam da će oni koji izađu dati svoj maksimum. Kad je u pitanju transfer Milana Roganovića u Genk, naravno da svaki odlazak remeti planove, ali moramo biti svesni u kakvoj je Partizan situaciji, da je dobio ponudu koja je dobra. Rogi želim sve najbolje, on je vrhunski momak, igrač i profesionalac. Što se tiče Lime, on je bio kapiten Santa Klare, što znači da poseduje liderske sposobnosti. Počeo je pripreme, odigrao prvu utakmicu za portugalski tim, ali posle toga tri nije, što minimalno ostavlja prostor da fizički nije maksimalno spreman. Koristićemo ga, nismo ga doveli za džabe, ima kvalitet, a da li će igrati zavisi od njega. Što se tiče Zubairua, reagovao je dobro. Kada mu je saopštena odluka, nije mu prijala, ali je individualno radio dobro. Direktor i ja smo razgovarali sa njim, svestan je svoje greške i rekao je da će se promeniti. Nisam sujetan čovek, to što se desilo je iza nas, Zubairu može da nam pomogne, ako nastavi ovako da trenira. Što se tiče rivala, činjenica je da je Zvezda prva na tabeli, ne bez razloga. Imaju crveno-beli veliki broj kvalitetnih igrača i kadar koji je po tržišnoj vrednosti znatno ispred našeg. Da li to može da igra ulogu – može, ali da li je presudno – nije. Rijera je bio izuzetan igrač, a kao trener je već pokazao dosta. Pravio je fantastične stvari sa Celjem, stigao do četvrtfinala Lige konferencije, ima prepoznatljiv stil. Potrebno mu je određeno vreme jer je došao pre par sedmica u Srbiju, ali ga izuzetno poštujem. Što se našeg kadra tiče, za sada su svi zdravi i spremni. Navijačima nema šta posebno da se poručuje, Grobari su uvek uz nas, znaju da nije sjajno vreme i da smo dugo bez trofeja, ali ne odustaju. To će ovoj ekipi puno značiti. Što se tiče rezultata, ne bih potpisao remi! Ne zato što se pravim da sam preterano samouveren, već zato što se u Partizanu – bilo da si navijač, igrač ili trener – priznaju samo pobede. Neće biti lako, ali Partizan mora svaki put da ide na pobedu. Da je ostalo par kola do kraja prvenstva, da smo matematički prvaci, rekao bih ‘hajde, remi’. Ali svaki navijač Partizana, pa i ja, ide tamo sa verom u trijumf - rekao je Ilić.

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