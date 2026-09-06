VOJVODINA I DALJE POLJOPRIVREDNI ŠAMPION SRBIJE: Milijarde dinara okrenule se za samo šest meseci

POLjOPRIVREDA Vojvodine i u drugom tromesečju 2026. godine imala je najveći udeo u ukupnoj prodaji i otkupu poljoprivrednih, šumarskih i ribarskih proizvoda u Srbiji. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Regionu Vojvodine u periodu od aprila do juna ostvaren je promet od 34,496 milijardi dinara.

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To je gotovo 61,6 odsto ukupne vrednosti prodaje i otkupa u Srbiji, koja je u drugom tromesečju iznosila 56,031 milijardu dinara.

Ipak, u odnosu na isti period prošle godine, vrednost prometa u Vojvodini bila je manja za 2,2 odsto u tekućim cenama, dok je na nivou cele Srbije pad bio znatno manji – svega 0,2 odsto.

Još izraženiji pad vidljiv je kada se posmatra prvih šest meseci godine. U Vojvodini je od januara do juna ostvaren promet od 60,645 milijardi dinara, ili oko 520 miliona evra, što je 4,6 odsto manje nego u istom periodu 2025. godine. Kada se isključi uticaj promena cena, realni pad bio je znatno blaži i iznosio je jedan odsto.

Na nivou Srbije, najveći deo prometa u drugom tromesečju ostvaren je u trgovini žitaricama, za koje je zabeležena vrednost prodaje i otkupa od 16,099 milijardi dinara. Žita su ujedno jedna od ključnih stavki poljoprivrednog prometa u Vojvodini, s obzirom na dominaciju ratarske proizvodnje u pokrajinskoj poljoprivredi.

Posebno je interesantno kretanje količina pšenice. U Srbiji je u drugom tromesečju prodato i otkupljeno 463.605 tona pšenice, što je 24,3 odsto više nego u istom periodu 2025. godine. Za prvih šest meseci količina je dostigla 780.277 tona, odnosno 25,7 odsto više nego godinu ranije.

Istovremeno, kod kukuruza je situacija potpuno drugačija. U drugom tromesečju prodato je i otkupljeno 185.046 tona kukuruza u zrnu, što predstavlja pad od 23,2 odsto, dok je za šest meseci pad dostigao čak 41,3 odsto.

Klackalica u mleku

Pad je zabeležen i kod mleka. Za april, maj i jun vrednost prodaje i otkupa mleka iznosila je 10,536 milijardi dinara, što je 6,1 odsto manje nego godinu ranije.

Istovremeno, količina otkupljenog kravljeg mleka povećana je za 4,3 odsto u drugom tromesečju i za 2,8 odsto u prvih šest meseci. To pokazuje da pad vrednosti prometa nije posledica manje količine proizvedenog mleka, već pre svega kretanja otkupnih cena.

Ovi podaci su posebno značajni za Vojvodinu, gde su pšenica i kukuruz među najzastupljenijim ratarskim kulturama.

Dok je kod žitarica zabeleženo različito kretanje, najveći rast vrednosti prodaje i otkupa na nivou Srbije ostvaren je kod voća i grožđa.

U drugom tromesečju promet ovih proizvoda dostigao je 9,805 milijardi dinara, što je čak 32,1 odsto više nego u istom periodu prošle godine. Za šest meseci vrednost je povećana za 21,9 odsto.

Količina prodatih i otkupljenih jabuka u drugom tromesečju gotovo se udvostručila – dostigla je 20.740 tona, što je 97,9 odsto više nego godinu ranije. Za prvih šest meseci zabeležen je rast količine jabuka od 12,5 odsto.

Za razliku od voća, značajan pad beleži se kod stoke i živine. Vrednost njihove prodaje i otkupa u drugom tromesečju iznosila je 9,771 milijardu dinara, što je 16,3 odsto manje nego u istom periodu 2025. godine.

(Dnevnik)