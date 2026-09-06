Politika

SRPSKI RADIKALI PRESEKLI: Vučić je naš izbor za premijera - SRS izlazi na izbore na listi „Ujedinjena Srbija“

P. Đurđević

06. 09. 2026. u 14:38

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SRPSKA radikalna stranka je na današnjoj sednici Centralne otadžbinske uprave donela odluku da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje na izbornoj listi Ujedinjena Srbija i da podrži Aleksandra Vučića za sledećeg predsednika vlade.

СРПСКИ РАДИКАЛИ ПРЕСЕКЛИ: Вучић је наш избор за премијера - СРС излази на изборе на листи „Уједињена Србија“

Foto: EPA/ Koča Sulejmanović

Kako navode u saopštenju, ovu odluku su doneli vođeni državotvornom politikom, u interesu očuvanja mira i stabilnosti, nastavka velikih investicionih projekata i čuvanja ustavnog poretka Republike Srbije.

- U protekle dve godine, mi, srpski radikali, aktivno smo pružali otpor pokušajima da se u Srbiji sprovede obojena revolucija i angažovaćemo sve stranačke kapacitete da sprečimo da se vlast u Srbiji preuzima na ulici, kao i da na vlast u Srbiji dođu političke snage čiji je centar odlučivanja u inostranstvu - stoji u dopisu.

Dodaju da Srbija mora da bude ujedinjena kada se nalazi pred velikim izazovima i iskušenjima i srpski radikali nemaju dileme da će srpski narod 25. oktobra pokazati političku zrelost i da će pružiti poverenje istaknutim patriotama kojima je Srbija na prvom mestu.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MINKA ŽIVI ZAHVALJUJUĆI GENERALU MLADIĆU: Ratko je spasao život muslimanskoj devojčici (VIDEO)

MINKA ŽIVI ZAHVALjUJUĆI GENERALU MLADIĆU: Ratko je spasao život muslimanskoj devojčici (VIDEO)