SRPSKI RADIKALI PRESEKLI: Vučić je naš izbor za premijera - SRS izlazi na izbore na listi „Ujedinjena Srbija“
SRPSKA radikalna stranka je na današnjoj sednici Centralne otadžbinske uprave donela odluku da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje na izbornoj listi Ujedinjena Srbija i da podrži Aleksandra Vučića za sledećeg predsednika vlade.
Kako navode u saopštenju, ovu odluku su doneli vođeni državotvornom politikom, u interesu očuvanja mira i stabilnosti, nastavka velikih investicionih projekata i čuvanja ustavnog poretka Republike Srbije.
- U protekle dve godine, mi, srpski radikali, aktivno smo pružali otpor pokušajima da se u Srbiji sprovede obojena revolucija i angažovaćemo sve stranačke kapacitete da sprečimo da se vlast u Srbiji preuzima na ulici, kao i da na vlast u Srbiji dođu političke snage čiji je centar odlučivanja u inostranstvu - stoji u dopisu.
Dodaju da Srbija mora da bude ujedinjena kada se nalazi pred velikim izazovima i iskušenjima i srpski radikali nemaju dileme da će srpski narod 25. oktobra pokazati političku zrelost i da će pružiti poverenje istaknutim patriotama kojima je Srbija na prvom mestu.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
POMOĆ IZ DžEPA: Šešelj otkrio šta je uvek nosio sa sobom na suđenja
02. 09. 2026. u 23:22
ŠEŠELj OTKRIO: Razgovarao sam sa zapadnim diplomatama, evo šta su tražili
26. 08. 2026. u 17:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
ZIMSKO RAČUNANjE VREMENA: Evo kada se satovi pomeraju unazad - spavaćemo sat vremena duže
ZIMSKO računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru, kada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad.
05. 09. 2026. u 12:41
Komentari (0)