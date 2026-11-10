TRAMPOVA RUKA JOŠ JE NA OBARAČU: Bela kuća sprema novi potez, jedna naredba može sve da promeni!

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je za Rojters da su Katar i Saudijska Arabija zainteresovani za mirno rešenje sukoba sa Iranom, ali da su SAD spremne da, ukoliko bude potrebno, nastave sa vojnim udarima.

Foto: Tanjug (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Tramp, koji se ranije danas sastao sa premijerom Katara, rekao je da bi Katar više voleo mirno rešenje, kao i da bi Saudijska Arabija više volela mirno rešenje, ali je dodao da su SAD spremne da krenu u akciju, odnosno izvedu napade, "kad god požele".

Ipak, navodi Rojters, Tramp je nagovestio da ne žuri sa nastavkom napada, napominjući da je zadovoljan pomorskom blokadom koju SAD sprovode protiv Irana u Ormuskom moreuzu.

- Videćemo kako će se stvari odvijati. Spreman sam - zaključio je Tramp u kratkom telefonskom razgovoru za Rojters.

(Tanjug)

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