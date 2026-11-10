TRAMPOVA RUKA JOŠ JE NA OBARAČU: Bela kuća sprema novi potez, jedna naredba može sve da promeni!
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je za Rojters da su Katar i Saudijska Arabija zainteresovani za mirno rešenje sukoba sa Iranom, ali da su SAD spremne da, ukoliko bude potrebno, nastave sa vojnim udarima.
Tramp, koji se ranije danas sastao sa premijerom Katara, rekao je da bi Katar više voleo mirno rešenje, kao i da bi Saudijska Arabija više volela mirno rešenje, ali je dodao da su SAD spremne da krenu u akciju, odnosno izvedu napade, "kad god požele".
Ipak, navodi Rojters, Tramp je nagovestio da ne žuri sa nastavkom napada, napominjući da je zadovoljan pomorskom blokadom koju SAD sprovode protiv Irana u Ormuskom moreuzu.
- Videćemo kako će se stvari odvijati. Spreman sam - zaključio je Tramp u kratkom telefonskom razgovoru za Rojters.
(Tanjug)
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