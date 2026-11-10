BROJ POGINULIH U STRAVIČNOJ EKSPLOZIJI SVE VEĆI: Loše vesti iz Turske se samo nižu, potraga po ruševinama i dalje traje (VIDEO)

BROJ poginulih u eksploziji u fabrici za proizvodnju čelika u Izmiru porastao je na najmanje 17, a broj povređenih sada iznosi 12, dok spasilačke ekipe nastavljaju potragu za radnicima koji su ostali zatrpani pod ruševinama.

Foto: Tanjug/Ali Ihsan Ciftci/IHA via AP

Eksplozija se dogodila u ponedeljak oko podneva u pogonu kompanije "HABAŠ" u naselju Bozkjoj, nakon čega je izbio požar i iznad fabrike se nadvio gust dim.

Sila eksplozije izazvala je paniku u okolnom području, vatrogasne ekipe ugasile su požar, a na mesto nesreće upućeni su, policija, medicinske i spasilačke službe.

Fabrika gvožđa i čelika "HABAŠ Aliaga" objavila je da se tragična nesreća dogodila tokom planiranih radova na održavanju jedne od njenih elektrolučnih peći.

İzmir Aliağa'daki fabrika patlamasında can kaybı 17'ye yükseldi. 12 kişi yaralı. Olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. #patlama #Deprem #sallandık # https://t.co/de2zvzf7eW — Ömer Faruk (@Omerylc1227) November 9, 2026

- Nažalost, kao posledica ove tragične nesreće, neke naše kolege su preminule, neke su povređene. Ekipe za hitne intervencije pružile su neophodnu pomoć našim kolegama pogođenim nesrećom, a povređeni su prevezeni u bolnicu - saopštila je kompanija.

Navedeno je da se sprovode neophodne studije i istrage u koordinaciji sa nadležnim zvaničnim institucijama kako bi se utvrdili uzroci nesreće. U saopštenju regionalnih vlasti navodi se da je osam radnika ostalo zatrpano pod ruševinama, zbog čega su spasilačke ekipe nastavile intenzivnu potragu.

Povređeni su prevezeni u obližnje bolnice, a jedan od njih je helikopterom prebačen u gradsku bolnicu u Izmiru.

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan je u saopštenju nakon sednice vlade, objavio da će oni koji su odgovorni za nemar u Izmiru biće pozvani na odgovornost. Prethodno je primio je informacije o nesreći od ministra unutrašnjih poslova Mustafe Čiftčija i ministra energetike i prirodnih resursa Alparslana Bajraktara, koji su krenuli u Izmir. U Izmir je, kako prenosi TRT Haber, doputovao i ministar rada i socijalnog osiguranja Vedat Išikhan, koji je najavio da je Zavod za socijalno osiguranje imenovao glavnog inspektora radi utvrđivanja okolnosti nesreće.

#TurkeyWatch🇹🇷: A DEADLY explosion at a steel plant in İzmir has reportedly left 6 workers dead, 13 injured, and 8 missing. Just more confirmation of Hanke's Schoolboy Theory of History: It's just one damn thing after another. https://t.co/mcL7vqp7V0 — Steve Hanke (@steve_hanke) November 9, 2026

Ministar pravde Akin Gjurlek saopštio je da je pokrenuta istraga i da su angažovana četiri tužioca iz tužilaštva u Menemenu. Turski zvaničnici uputili su saučešće porodicama poginulih i poželeli brz oporavak povređenima, uz poruku da se spasilačke aktivnosti nastavljaju i da se okolnosti nesreće ispituju.

(Tanjug)

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