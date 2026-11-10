BROJ POGINULIH U STRAVIČNOJ EKSPLOZIJI SVE VEĆI: Loše vesti iz Turske se samo nižu, potraga po ruševinama i dalje traje (VIDEO)
BROJ poginulih u eksploziji u fabrici za proizvodnju čelika u Izmiru porastao je na najmanje 17, a broj povređenih sada iznosi 12, dok spasilačke ekipe nastavljaju potragu za radnicima koji su ostali zatrpani pod ruševinama.
Eksplozija se dogodila u ponedeljak oko podneva u pogonu kompanije "HABAŠ" u naselju Bozkjoj, nakon čega je izbio požar i iznad fabrike se nadvio gust dim.
Sila eksplozije izazvala je paniku u okolnom području, vatrogasne ekipe ugasile su požar, a na mesto nesreće upućeni su, policija, medicinske i spasilačke službe.
Fabrika gvožđa i čelika "HABAŠ Aliaga" objavila je da se tragična nesreća dogodila tokom planiranih radova na održavanju jedne od njenih elektrolučnih peći.
- Nažalost, kao posledica ove tragične nesreće, neke naše kolege su preminule, neke su povređene. Ekipe za hitne intervencije pružile su neophodnu pomoć našim kolegama pogođenim nesrećom, a povređeni su prevezeni u bolnicu - saopštila je kompanija.
Navedeno je da se sprovode neophodne studije i istrage u koordinaciji sa nadležnim zvaničnim institucijama kako bi se utvrdili uzroci nesreće. U saopštenju regionalnih vlasti navodi se da je osam radnika ostalo zatrpano pod ruševinama, zbog čega su spasilačke ekipe nastavile intenzivnu potragu.
Povređeni su prevezeni u obližnje bolnice, a jedan od njih je helikopterom prebačen u gradsku bolnicu u Izmiru.
Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan je u saopštenju nakon sednice vlade, objavio da će oni koji su odgovorni za nemar u Izmiru biće pozvani na odgovornost. Prethodno je primio je informacije o nesreći od ministra unutrašnjih poslova Mustafe Čiftčija i ministra energetike i prirodnih resursa Alparslana Bajraktara, koji su krenuli u Izmir. U Izmir je, kako prenosi TRT Haber, doputovao i ministar rada i socijalnog osiguranja Vedat Išikhan, koji je najavio da je Zavod za socijalno osiguranje imenovao glavnog inspektora radi utvrđivanja okolnosti nesreće.
Ministar pravde Akin Gjurlek saopštio je da je pokrenuta istraga i da su angažovana četiri tužioca iz tužilaštva u Menemenu. Turski zvaničnici uputili su saučešće porodicama poginulih i poželeli brz oporavak povređenima, uz poruku da se spasilačke aktivnosti nastavljaju i da se okolnosti nesreće ispituju.
(Tanjug)
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