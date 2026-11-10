RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da dogovor lidera Rusije i Sjedinjenih Američkih Država o ukidanju ograničenja na izvoz ruskog dizela značajno je doprineo energetskoj bezbednosti i odmah doveo do pada cena goriva.

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- Praktična primena je već počela, što je odmah dovelo do pada cena - naveo je Lavrov u autorskom tekstu pod naslovom "Svetska ekonomija i njene veze sa međunarodnom bezbednošću", koji je objavljen u listu "Komersant".

On je istakao da će Rusija nastaviti da doprinosi stabilnosti svetskog energetskog sektora i globalnoj energetskoj bezbednosti i da je među ključnim izvoznicima ugljovodonika u Aziju, Afriku i Latinsku Ameriku.

Prema njegovim rečima, izvoz ruske nafte i mineralnih sirovina u zemlje ASEAN-a porastao je za 40 odsto u prvom tromesečju ove godine. Lavrov je naveo i da Rusija razvija kapacitete u oblasti nuklearne energije, uključujući projekte malih modularnih reaktora i plutajućih nuklearnih elektrana. Govoreći o stanju na globalnim energetskim tržištima, ocenio je da je stabilan razvoj tog sektora moguć samo ako se on depolitizuje. Lavrov je ocenio da se Zapad protivi uspostavljanju multipolarnog svetskog poretka i da nastoji da ograniči učešće rastućih centara moći sa Globalnog juga i istoka u globalnom upravljanju. On je pozvao na reformu bretonvudskih institucija, kako bi se u njihovim upravljačkim strukturama uvažila stvarna ekonomska težina zemalja koje čine globalnu većinu, preneo je Sputnjik.

Ruski ministar je optužio Evropsku uniju za zaplenu stranih brodova i krađu njihovog tereta, navodeći da se takvi postupci opravdavaju pojmovima koji ne postoje u međunarodnom pravu, poput "flote iz senke" i ograničenja cena. Prema njegovim rečima, takvi potezi izazivaju poremećaje na tržištima, stvaraju neizvesnost i dodatne troškove i doprinose fragmentaciji globalne ekonomije. Takoše je naveo da je diverzija na gasovodu "Severni tok" izvedena pod rukovodstvom Londona i da su teroristički napadi na kritičnu infrastrukturu postali uobičajena pojava. On je naveo da jednostrane restriktivne mere, zaplena suverene imovine i prepreke u međunarodnoj trgovini predstavljaju oblike nelojalne konkurencije. Govoreći o antiruskim sankcijama, Lavrov je ocenio da su one Evropi nanele gubitke od više milijardi, podstakle inflaciju u SAD i dovele do pada životnog standarda u mnogim zemljama. Naveo je da je Evropska unija ranije učestvovala sa do 40 odsto u ruskoj spoljnoj trgovini, ali da je Brisel odlučio da prekine ekonomske veze sa Moskvom.

Prema njegovim rečima, Rusija nije pretrpela značajne gubitke zbog sankcija, jer je preusmerila izvoz ka tržištima zemalja koje čine svetsku većinu, pri čemu 80 odsto ruskog izvoza odlazi u te zemlje, a 70 odsto u Aziju.

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