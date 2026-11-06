Društvo

VOZAČI, PAŽNJA! Od danas izmene u saobraćaju - spisak deonica na kojima počinju radovi

В. Н.

06. 11. 2026. u 10:01

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PREDUZEĆE "Putevi Srbije" objavilo je da će se od 6. do 11. novembra izvoditi radovi na rehabilitaciji kolovoza na deonici petlja Pećinci - petlja Šimanovci u smeru ka Beogradu na državnom putu I A reda broj 3, zbog čega će za saobraćaj da bude zatvorena preticajna saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijati voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom.

ВОЗАЧИ, ПАЖЊА! Од данас измене у саобраћају - списак деоница на којима почињу радови

Foto: Pavel Iukhimetc/Alamy/Profimedia

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. 

Takođe, od 6. do 8. novembra, izvodiće se radovi na geodetskom monitoringu i asfaltiranju ulegnuća, na državnom putu I A reda broj 2, na mostu na deonici Pakovraće - Lučani u oba smera, pa će se aobraćaj odvijati u dvosmernom režimu preko službenih prolaza sledećom dinamikom - od 6. novembra od 9 časova do 7.11. do 9 časova, radovi se izvode u smeru ka Lučanima.

Od 7. novembra od 9 časova do 8. novembra do 17 časova, radovi se izvode u smeru ka Pakovraću.

Takođe, na državnom putu I B reda broj 21, Ivanjica - Prilike, u mestu Bukovica od 8. novembra od 8 časova do 9. novembra do 6 časova, na snazi će biti obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova.

Deonica na kojoj se izvode radovi je i od skretanja za Prezident do skretanja za Guču (pored Vatrogasnog doma), a alternativni putni pravac za oba smera je Ivanjica - Kotraža - Guča - Arilje - Prilike, navodi preduzeće.

Putevi Srbije objavili su da se od 6. do 7.novembra izvode radovi na presvlačenju zaustavne i dela trake za uključenje, na državnom putu I A reda broj 1, petlja Novi Sad istok - petlja Novi Sad jug u smeru ka Beogradu.

U zoni izvođenja radova nakon naplatne stanice Novi Sad jug saobraćaj iz pravca Novog Sada prema Beogradu će se odvijati voznom trakom u dužini od 900 metara, dok će se saobraćaj iz Subotice prema Beogradu odvijati preticajnom saobraćajnom trakom u zoni radova od 900 metara. 

Radovi se izvode u zaustavnoj traci i na delu trake za uključenje, a rok završetka radova je 7. novembar u 17 časova, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

(Tanjug)

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