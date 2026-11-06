AKTIVIRAN SISTEM "PRONAĐI ME": Nestao dečak (10) u Smederevskoj Palanci

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su tokom jnoći sistem „Pronađi me“ za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka desetogodišnjeg dečaka Bobana Đorđevića iz Velike Plane, nestalog juče, 5. novembra, oko 9.21 časova

Foto MUP

Dečak je visok oko 150 centimetara, crne kose, crnih očiju, a u trenutku nestanka na sebi je nosio crnu jaknu sa kapuljačom, crnu majicu sa belim natpisom u visini grudi, podvučenim crvenom linijom, plavu trenerku (donji deo) sa belom aplikacijom ispod levog džepa i crne patike.

Boban je poslednji put viđen juče, oko 9.21 časova, kada je napustio Dečiji dispanzer u Ulici Prvog srpskog ustanka u Smederevskoj Palanci.

Policiji je nestanak dečaka prijavljen juče, 5. novembra.

Ukoliko imate bilo kakve informacije, odmah pozovite policiju na 192.

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